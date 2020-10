«Vi er ikke flere enn at vi kan møtes rundt kjøkkenbordet» sa en av naboene. Han siktet til at det for 10-15 år siden var bruk for møtelokale og opptil flere kafébord for at det skulle bli plass til alle ved fagmøter og sosiale landbrukstreff i bygda. «I dag kan vi spørre oss om hvor lite kjøkkenbordet kan være for å gi plass til bygdas bønder?»

Vi har de siste årene opplevd to kriser som har gitt oss erfaring med matvaresikkerheten i Norge. Den første handlet om tørke, regn og uvær som ødela for gras-, korn- og grønnsakproduksjon i 2018. Da var vi takknemlig for landbruk over hele landet.

Solskinn og gode vekstforhold i nord gav gode avlinger som kunne deles og dermed mette kyr og sauer i sørlige deler av landet. Vi erfarte at spredt risiko gav mat for landet samlet.

I 2020 har covid-19 endret forbruksmønsteret og fått flere til å velge norske matvarer. Etterspørselen har vært så stor at kjeder har prøvd å lure utenlandske matprodukter inn i norske merkeordninger.

Et globalt virus har fått det norske folk til å se verdien av nasjonal matproduksjon. En konsekvens av det er at vi produserer for lite melk i forhold til forbruket. Kan vi finne botemiddel for det?

Vi har 7228 gårder med melkeproduksjon i langstrakte Norge, fra øyer og fjorder til fjell og daler. Dette er tallet fra 1. juni 2020. Det har vært en nedgang på 38 prosent de siste 10 årene.

Les også: Får kritikk for pengetørke til jordbruk

Trenden forventes å fortsette, blant annet som resultat av nye dyrevelferdskrav; fødebinger hvor ku og kalv skal kunne være sammen må på plass innen 2024, og overgang fra båsfjøs til løsdrift innen 2034.

Bønder er ikke motstandere av bedre dyrevelferd. Vi vil gi dyrene våre de beste levedager, og at ku steller sin egen kalv har vært normalen innenfor det økologiske landbruket i flere tiår. Men hvor skal vi finne penger til å koste ombyggingene og utbyggingene for de 60 prosent av norske melkebruk som har båsfjøs, ca. 4300 bruk?

Les også: Tine ventar å få inn mindre mjølk framover

Annonse

Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene med staten (regjeringa) og Norges Bondelag om oppkjøpsordninger for melkekvoter. Vi argumenterte for å redusere melkeproduksjon pr. ku med 1000 liter i året ved å øke andelen gras og beite til dyrene, og dermed også redusere import av soyaproteiner fra Sør-Amerika. Vi fikk ikke gjennomslag for det.

Vi argumenterte i tillegg for å beholde og beskytte gårdsbruk med rett (kvote) til å produsere 100 000 liter melk. Melkebruk som hadde god tilgang på grasareal og beiter tilpasset sin kvote. Heller ikke her fikk vi gjennomslag hos Norges Bondelag og regjeringa.

Les også: Bondetoppar tungt inne i marknad for kvotar

Mindre importert kraftfôr og økt bruk av gras- og beiteressurser landet rundt ville betydd flere bruk i drift og 0 overskudd av melk. Vi ville forhindret at gårdsbruk legges ned og matjord går ut av drift i stadig flere bygder.

I dag ser vi at den økte melkeproduksjonen kommer via merforbruk av kraftfôr og importert protein. Målet er at hver ku skal presses til å melke mest mulig.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin løsning er å ha en basisproduksjon av matvarer vi selv kan dyrke og produsere over hele landet. Ved økt melk- og kjøttbehov har vi flere bruk som kan øke produksjonen, og ved uår har vi spredt risikoen over hele landet.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har derfor krevd at kvotetaket straks må reduseres fra 900 000 liter til 450 000 liter for melkeku og 200 000 liter for geit.

Avvikling av kvoteleie må utredes og være tema i Jordbruksforhandlingene i 2021. Det er ikke bærekraftig verken økonomisk, sosialt eller miljømessig å opprettholde en politikk for nasjonal melkeproduksjon som koster bøndene ca. 1 milliard hvert år i kvoteleie.

Utviklingen har ført til behov for økte tilskudd til de største gårdsbrukene, økende andel tilskudd for å redusere kraftforprisen, økt import av soyaproteiner og utarming av fagmiljø i mange bygder på grunn av utkjøp av melkekvoter og færre gårdsbruk i drift.

Finansieringsløsninger for utbygging av melkebruk under 30 kyr som kan drive på eget ressursgrunnlag må på plass straks for å fremme rekruttering og framtidstro.

Melkeproduksjon basert på gårdens gras- og beiteressurser skal bære nasjonen Norges matsikkerhet i kommende klimaendringer.

Norsk melkeproduksjon må gå fra kjøkkenbordsamtaler til igjen å ta plass i det offentlige rom. Vi har ikke ett melkebruk å miste!