Produktene deres skvises ut av kjedenes egne merkevarer – både gjennom strategisk prising, hylleplassering og alle andre tenkelige former for markedsføring.

Innen kategorien kjøttdeig/farser er andelen EMV nå 81 prosent. Hos Meny er den 100 prosent!

Nortura blir redusert til å være en EMV-leverandør, altså. På lik linje med Fatland og Nordfjord Kjøtt.

Og da har Nortura ingen verdi. Null. Nichts. Nada. Ikke de to andre heller.

Det er nemlig den merverdien selskaper klarer å generere som gir selskaper livets rett. Det er denne merverdien som finansierer investeringer i videre drift og som gir avkastning til eierne.

Uten denne merverdien er ingen selskaper verdt noen ting. Da er de nemlig prisgitt at kunden(e) deres gidder å holde liv i dem.

Så brutalt går altså dagligvarekjedene til verks! Deres eneste mål er å sikre seg nettopp denne merverdien!

De er ikke interessert i sunn og rettferdig konkurranse. Eller i oss forbrukere for den sakens skyld. De bruker brekkstang for å oppnå det de vil – maksimal finansiell avkastning.

Og brekkstangen er selvsagt at de vet at norske leverandører ikke har noe valg – de har ingen andre avsetningsmuligheter. De produserer for det norske markedet, der dagligvarekjedene kontroller 99 prosent.

Det virker faktisk nå som noen politikere – inkludert dagens næringsminister – er i ferd med å innse hva som skjer, men det kan nok fort være «too little, too late» er jeg redd.

Norske politikere har sovet i timen de siste 30 årene og bare vært passive tilskuere til dagligvarekjedenes brutale fremferd. Ja, mange har applaudert underveis til og med. De burde gå rett i skammekroken. Og bli der!