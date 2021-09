I nationen og verdens tjeneste

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tom Vraalsen vokste opp i Oslo. Han utdannet seg til siviløkonom og gikk deretter aspirantkurset i Utenriksdepartementet. Vraalsen fikk en omfattende karriere i utenrikstjenesten. Han tjenestegjorde ved ambassadene i Beijing, Kairo, Manila og Jakarta, var ministerråd ved den norske FN-delegasjonen i New York, spesialrådgiver i UDs politiske avdeling og Norges faste representant ved FN i New York 1982–89.

Tom Vraalsen var Norges ambassadør i London, i Washington og i Helsingfors.

Vraalsen var særlig opptatt av situasjonen i Afrika og hadde flere oppdrag der, bl.a. som FNs spesialutsending for Sudan 1998–2004. Han stod sentralt i fredsmeglingen i Darfur og ledet kommisjonen for overvåking av gjennomføringen av fredsavtalen i Sudan. Overgrepene mot sivilbefolkningen gjorde sterkt inntrykk på ham. Han arbeidet for at de skyldige skulle holdes ansvarlig og støttet ICCs tiltalebeslutningen mot Sudans tidligere president.

Vraalsen var formann i Oslo Sp 1978–1980, medlem av partiets programkomité i 1979 og var i mange år medlem av Sp’s utenrikspolitiske utvalg. Da Senterpartiet fikk bistandsministeren i Syse-regjeringen i 1989-90 var Tom Vraalsen et naturlig valg.

Han var en nær støttespiller for partiet, og hadde et særlig nært forhold til partilederne Johan J. Jakobsen, Anne Enger og Åslaug Haga. Vi kjente ham alle som engasjert og arbeidsom, vennlig og kunnskapsrik. Han delte raust sine erfaringer, viste tydelig hva han mente og bidro slik både organisatorisk og politisk. Hans interesse og engasjement for partiet varte livet ut.

Våre tanker går til Tom Vraalsens familie og spesielt til hans kjære kone Viebecke.

Vi vil minnes Tom Vraalsen med dyp respekt og takknemlighet.