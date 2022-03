Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For to år siden ante vi lite om en pandemi som inngripende tok tak i våre liv og vår samfunnsberedskap, og lærte oss hvor sårbare vi er. For to uker siden var det for den menige mann ganske utenkelig at det skulle bryte ut krig i Europa. Nå er blodet, tårene og bombede hus et faktum i et land som ikke ligger langt fra oss.

Disse vekkende hendelsene får betydning for hvordan vi i årene fremover i praktisk politikk må gi uttrykk for at vi bygger samfunnsberedskap. Et av de mest kritiske områdene vi må følge bedre opp fremover er matsikkerheten.

Når Europas kornkammer plutselig er gjenstand som krigsbytte for et land som tvingende nok ikke inngår i noen global handel, reiser utfordringene seg med en gang. Er vi forberedt på det?

Svaret ligger gjemt blant bondeopprør, forhandlingsbrudd og de daglige to gårdsbruk som legges ned her til lands. Den militærstrategiske tanken fra riktig gammeltid, om at folk måtte bo over hele landet for å gjøre hevd på naturressursene der, er revitalisert gjennom nye, populære, distriktspolitiske slagord. Men hvor blir det av politikken bak disse velmenende visjonene?

La ikke en god krise gå ifra deg, er det noe som heter på innovasjonsspråket. Og ved vårens jordbruksoppgjør ligger en ny regjeringsplattform til grunn for vårens vakreste eventyr, landbruksforhandlingene.

I lys av siste tids kriser må vi utvise den ansvarlighet som fremtidens generasjoner krever av oss, og gi tilbake troen og fremtidshåpet på alle bruk som ligger spredt utover det ganske land.

Her hvor beiteressursene er rike og markens grøde feit. Fjellet og skogen bugner av hundretalls kulturplanter som representerer store verdier for den som vil investere tid og kunnskap i å nytte de. Det er vår suksessfaktor her til lands. Rett blikket vekk fra industrilandbruket ute i verden, og vend det hjem til de frodige daler og fjell!

Hvor vil vi med fremtidens landbruk? Vi tenger et landbruk som kan møte de krisene vi ikke klarer forutse. Da må vi gi plass til mangfoldet, og de gode idéene som gjør oss mindre avhengig av unødig arealforbruk, kraftfôrimport og kvantumsproduksjon på bekostning av dyrevelferden.

Bondens egen velferd må også få mye større fokus i et bærekraftperspektiv. Vi må bake den tradisjonsbærende kunnskapen om nøysomhet, og bruk av utmarka, sammen med økonomiske incentiver og milliarder som kan skape et eksistensgrunnlag for små og mellomstore bruk.

I dag aner vi konturene av den klima- og miljøkrisen som truer. Hvor er vi om to tiår? Verden er i bevegelse – som den alltid har vært. Krig er forakt for liv, og tilfører menneskeheten ingenting. Vårt bidrag til freden og fremtiden kan i det minste være å tenke nytt, tenke på de små og tenke fremover.