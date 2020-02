I Europabevegelsen luker vi i vårt bed

Jeg skal ta selvkritikk på formuleringen «Det er partier som Senterpartiet som skaper krig i verden.» Det jeg mente å uttrykke var følgende: «Det er propaganda som dette som skaper krig i verden.» Krig starter ikke med at noen plutselig får det fikse innfall at de skal begynne å skyte på hverandre. Det starter med propaganda, gjerne av nasjonalistisk karakter – som snakker nedsettende om nabostater og som i sin tur skaper oppslutning for stadig mer aggressive virkemidler.

Men det var ikke først og fremst derfor jeg ble sint. Når Senterpartiet, selvfølgelig mot bedre vitende, beskriver noen av de fredeligste og mest velutviklede demokratiene i verden som uselvstendige stater, og lar dette ledsages av en symbolikk som gir assosiasjoner til 1930-tallets politiske propaganda, så er selvfølgelig Senterpartiet fullt klar over hvilken effekt dette har på bunnslammet blant deres meningsfeller i EU-saken. Propagandaen fungerer som en hundefløyte, noe kommentarfeltet under saken også bærer preg av, og som Nykvist viste helt typiske eksempler på i sin tekst. Senterpartiet viser ingen vilje til å luke i sitt bed.

I Europabevegelsen og Europeisk Ungdom blir vi løpende utsatt for denne kloakken. Jeg utestenger nesten daglig personer som enten mener vi og EU er kommunister, fascister, landsforrædere og liknende. Jeg tar ofte en kikk på profilene til disse personene, som nesten uten unntak vitner om sterke sympatier med enten Rødt, Fremskrittspartiet, Demokratene, Alliansen, Nei til EU eller Senterpartiet. Personlig har jeg generelt lave forventninger til de fem førstnevnte, men jeg hadde håpet det ville være rimelig å ha noe høyere forventninger til Senterpartiet.

Da vi på 1990-tallet ba Nei-sidens ledere om å adressere problemet med flaggbrenning og annen utilbørlig atferd blant deres meningsfeller, fikk vi høre at vi drev med «brunskvetting.» Det er ingen som behøver å brunskvette i dag. Kloakken renner i stride strømmer. Senterpartiet synes altså å hjelpe den frem. Det er ikke bare beklagelig. Det er til å bli både skuffet og sint av.

I Europabevegelsen luker vi i vårt bed. Også personer som kommer med grove og sterkt usmakelige karakteristikker av våre meningsmotstandere blir utestengt.