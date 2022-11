Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Verden vi lever i, er ikke lenger den samme. Med Putins blodige krig i Ukraina, en strømkrise og en matkrise på døra må verden stå sammen på tvers av landegrenser. Da kan ikke Norge være naive og låse verden ute. Vi er nødt til å møte den virkelige verden og tilpasse oss den.

Norge er avhengig av EU. For litt over to år siden ble verden lammet av et virus som skulle få enorme konsekvenser for både enkeltmennesker og samfunnet. Veien ut av pandemien er og var med vaksiner. Vi fikk vaksiner gjennom samarbeid med EU, de var solidariske og valgte å dele. Men det var ingen selvfølge, fordi vi ikke er fullverdig medlem.

EU har gjennom 70 år vært med på å skape samarbeidsplattformer og stabilitet i vår verdensdel. Noen mener at et norsk medlemskap gjør at vi mister våres selvstyrte. Sannheten er at med medlemskap ville vi, gjennom demokratiske prosesser, fått være med på å avgjøre hva slags politikk som skal føres i Europa. For EU er opptatt av at beslutninger skal være et resultat av et godt og demokratisk europeisk samarbeid.

EU bygger på et prinsipp om at vi skal stå i solidaritet med hverandre. Gjennom et felles europeisk samarbeid, har man hjulpet hverandre ut av flere kriser de siste årene. Når migrasjonskrisen kom i 2015 så stilte alle EU-landene opp for hverandre, kun av solidaritet, for å hjelpe.

Når Russland gikk til angrep på Ukraina, stilte EU sammen opp med våpen, ressurser og penger til Ukraina. EU har vist muskler overfor Russland ved å raskt innføre strenge sanksjoner. Vi skaper fred gjennom at vi lytter til hverandre, og samarbeider. For å klare dette så må vi stå sammen både som samfunn og enkeltindivider.

EU fører til et sterkt samhold mellom landene og enkeltmenneskene, noe som skaper en felles forståelse av problemer og er med på å sikre langvarig fred. Norge må bli medlem nettopp fordi vi vet hvor viktig solidaritet er. Fordi vi skal hjelp våre naboer når krisen oppstår, akkurat som de skal hjelpe oss.

Verdens stadig større utfordringer kan ikke løses alene, men sammen. Gjennom norsk EU-medlemskap, Nato-medlemskap og andre internasjonale organisasjoner. Skaper vi gode plattformer for godt og solidarisk samarbeid. Allikevel så står EU som den viktigste aktøren for Norge og Europa, som et fredsprosjekt som sikrer velstand og stabilitet.

Da kan ikke vi låse oss selv inne, men heller delta aktivt der prosessene skjer. Nettopp fordi vi alle er en del av det europeiske fellesskap.