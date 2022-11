Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

En av de tingene som kjennetegner en jordmors tenkemåte er at vi hele tiden vil være et hestehode foran enhver mulig hendelse, vi skal være forberedt på alt, og ellers holde lav profil og tilpasse oss, observere og gjøre tiltak ved behov. Det betyr at forebygging og planlegging er en viktig del av dagen.

Slik er også hverdagen til politikere. Noe jeg også er, lokalt i Færder. Da må vi hele tiden tenke på framtida og hva som er best på sikt.

Med bakgrunn som jordmor er det naturlig for meg å løfte samfunnsberedskapen i et kvinnehelseperspektiv.

En av de viktigste, hvis ikke den viktigste, beredskapsfaktoren et land har, er at det bor folk der. Det har vært god Sp-politikk i alle år, å si at vi ønsker at det skal bo folk i hele landet. Senterpartiet gjør viktige tiltak med distriktene i fokus i dagens regjering, men det viktigste - tryggheten - er i ferd med å utarmes.

Hva trenger folk der de skal bo? Helsetilbud viser seg å være like viktig som jobb.

For unge kvinner og hennes familie handler dette om trygghet for fødselshjelp. Altså nærhet til jordmor og legehjelp. Når avstanden til fødested øker til over en time øker antall transportfødsler og med det øker risko for mor og barn.

I Vestfold hvor jeg bor, har ingen over 45 minutter reisevei til fødestedet, så her ser vi på reiseveien som akseptabel. Det betyr at min refleksjon handler om alle landets kvinner i fruktbar alder.

I dag trues fødetilbudet i hele landet. Det fins vel ikke en eneste sykehusdirektør som ikke har gjort tiltak som kan tenkes å gi økonomisk gevinst. For det er det det heter, økonmisk gevinst. Selvsagt er det økonomisk gevinst å beholde et trygt fødetilbud.

Gevinsten er økt samfunnssikkerhet og trygge innbyggere, som vil bli boende på hjemplassen og videreutvikle stedet og ha gode liv. Det er sikkerhet. Sentralisering av fødetilbudet gjør at reiseveien blir lenger og helserisiko for mor og barn øker. Det er ikke sikkerhet, hverken for familien eller samfunnet.

Jeg regner med det fins en bonde eller to blant leserne. Hva sier da regelverket om det å forflytte ei ku som er i ferd med å kalve? Neineinei, det er ikke lov! Hvorfor det? Fordi det påvirker hormonene som styrer fødselen, og kan påvirke fødselsutfallet negativt. Åååå ja! Men det gjelder kanskje bare dyra det….?

Nei, det gjø’kke det!

Dette er en svært uklok utvikling hvis vi mener noe med distriktspolitikk og at «det sku bo folk i husan» som Bremnes synger. Jeg ønsker at Sp skal være med å framsnakke kvinners rett til et trygt nok fødetilbud i hele Norge.

Det kan virke søkt å ta dette opp i et beredskapsperspektiv og rette det mot Justis- og beredskapsministen, Emilie Enger-Mehl, men sammenhengen er innlysende.

Det er viktig at hvis kvinner skal tørre å føde barn, og at samfunnet skal tørre å la folk bo et godt stykke fra nærmeste universitetssykehus, så må forutsetningene med akseptabel reisevei og lokal jordmor være til stede.

Å revitalisere et nedlagt lokalt fødetilbud er vanskelig, men å beholde et eksisterende er mulig.

Den viktige oppgaven blir da å vurdere risiko i forhold til samfunnsberedskap og risiko i forhold til kvinnehelse. Hvilken risiko kan vi tåle? Kan vi tåle at kvinnen må kjøre timer i båt og bil for å nå sykehuset, og at hun på veien må passere det nedstengte lokale fødetilbudet?

Kan vi tåle at samfunnssikkerheten reduseres fordi folk ikke føler trygghet nok for liv og helse i Distrikts-Norge?

Det later i dag til å ha blitt slik at ingen fødsler er tryggere enn på et universitetssykehus. Det er usant, og må ikke få lov å bli stående som en fasit. Mindre fødestuer og sykehus med akseptabel reisevei, husk på kua…. er trygge da risikofaktorer er vurdert og hensyntatt, slik de er i vår svangerskapsomsorg.

En frisk kvinne med et friskt barn i magen til termin kan trygt føde hjemme, på fødestue eller lokalsykehus. Selvsagt med en jordmor ved sin side.