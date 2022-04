Hyttepolitikk – en for smal debatt om «ødelagt natur versus raske penger»!

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Verdiskapingen som hyttefenomenet gir i Distrikts-Norge fortjener en mye bredere definisjon. De immaterielle verdiene som hyttefolket tilfører oss i distriktene er udiskutable og man bør stille seg spørsmålet: Hvordan hadde Norge sett ut uten hyttefenomenet?

Det såkalte «hytteforbudet» våren 2020 i forbindelse med pandemien, synliggjorde hvordan nordmenn faktisk lever sine liv, og restriksjoner på utenlandsreiser har bevirket økt utbygging og bruk av hyttene.

Forskerne har lenge snakket om hytteeierne som deltidsinnbyggere og med økt bruk av hytta også som arbeidsplass, er sekundærbolig et mer korrekt begrep enn fritidsbolig. Man bruker begreper som flerhushjemtilværelsen og rekreasjonsmessig byspredning.

I Norge er det relativt stor politisk enighet om at vi skal ha spredd bosetning. Sentralisering er en megatrend over hele verden. Den norske sekundærboligtrenden utgjør en viktig motkraft til sentralisering.

Det er grunn til å spørre seg hvor likt Norge hadde vært Sverige når det gjelder avfolking og attgroing i rurale strøk, dersom vi ikke hadde hatt denne forflyttingen og utvekslingen av mennesker mellom sentrum og periferi. Denne bidrar også sterkt til kunnskaps- og kulturutveksling og motvirker slik en farlig fremmedgjøring mellom by og distrikt.

Folkehelseperspektivet er viktig og det er udiskutabelt at hyttefenomenet bidrar sterkt til nærings- og samfunnsutvikling i mange utmarkskommuner. Bygg og anlegg, handel og service samt både privat og offentlig tjenesteproduksjon har et helt annet brukergrunnlag enn man ville hatt uten sekundærboligfenomenet.

Dersom nordmenn i stedet for å investere i sekundærbolig i eget land hadde kjøpt seg en slik i utlandet, og satt seg på fly eller i bil mange ganger årlig, kan vi selv tenke oss hvordan CO2-regnskapet ville sett ut.

Hyttebygging krever areal, men vi må være edruelige omkring fakta og ikke stemple hyttebygging som ren nedbygging av natur. Av Norges fastland er 1,7 prosent dekket av menneskeskapt infrastruktur.

Fotavtrykket fra alle Norges hytter dekker 0,14 prosent – eller 1,4 tusendeler – av vårt fastland. Det kan vel neppe kalles nedbygging. Samfunnsforsker, Tor Arnesen, fra Høyskolen i Innlandet sier det kontant:

«Man skal se fanden på flat mark for å mene at fritidsbyggene per i dag eller fram mot 2030 representerer en nedbygging av utmarka. Men det er viktige poeng i diskusjonen om nedbygging. Utviklingen de senere tiår har gått i klar retning av fritidsbygg bygges i felt og hvor feltene samles i større områder. Dette er en arealeffektiv utbygging».

I noen kommuner er det stor konsentrasjon av hyttebygging som gir krevende utfordringer med kryssende interesser – slike som lokalpolitikerne skal balansere og avveie. De fleste lokalpolitikere er seg bevisste å bygge ut hytter på en både arealeffektiv og på annen måte bærekraftig måte.

Kommunaldepartementet laget allerede i 2005 en veileder til kommunene for fritidsboligbygging, som revideres stadig vekk og er til hjelp og bevisstgjøring om aktuelle utfordringer for kommunene rundt planlegging.

USS hilser velkommen det økte politiske fokus på de muligheter og utfordringer sekundærboligfenomenet gir. Men debatten må ikke forenkles til å handle om raske penger versus nedbygging av natur.

Nordmenn bør være stolte av hvordan vi har greid – mer eller mindre ubevisst – å motvirke sentralisering og fremmedgjøring mellom bygd og by. Det er viktige verdier i et videre samfunnsutviklingsperspektiv enn det som debatten altfor ofte omhandler.