Hyttene kan brukes i arbeidet mot koronaspredning

I en meget krevende situasjon hvor det meste av aktiviteten her i landet er stengt med, opptrer en del av hytteeierne på en uheldig måte. Mens skoler og barnehager er stengt, møter og konserter er avlyst, og alle sportsarrangementer er utsatt eller avlyst, krever noen at for dem skal det være åpne løyper og bakker. En restaurant her og en after ski samling der hører med. Men slik kan det ikke være, når vi er angrepet av en farlig pandemi.

Slik oppførsel er negativ og kompromitterer hele Hytte-Norge. Og situasjonen blir ikke bedre av at myndighetene har kjørt en beinhard anti hyttekampanje. Det blir konflikt av slikt.

Kommunene og andre myndigheter har et ansvar. Gjennom sin voldsomme utbygging av hytteområdene og innkreving av skatter og kommunale avgifter, har kommunene påtatt seg et ansvar overfor hyttefolket. Og i disse koronatider skal man bidra litt ekstra.

Milliarder på milliarder av kroner er lagt ned i fritidsboliger i skog og fjell og ved kysten. Disse enorme verdiene har regjeringen helt sett bort fra i arbeidet med å begrense spredningen av viruset. Tenk på andre land med sterkt konsentrert bomønster og dermed stor smittefare. Norge har et stort fortrinn ved at vi har en stor og spredd hyttebebyggelse. Den kunne vært brukt, ikke til festing i bakkene, men til å isolere folk fra i det hele tatt å komme i berøring med smitten. Særlig folk med helsekomplikasjoner og de eldre, som er spesielt utsatte, kunne fått lov til å isolere seg i hytteområdene.

Jeg venter argumentet: Vi har ikke kapasitet til noe slikt. Nei, kanskje ikke, men kanskje overordnede myndigheter kunne bidra til rask organisering. Behandling av eventuell korona-sykdom skal tross alt ikke gjøres lokalt, men av spesialisthelsetjenesten.

Poenget er at folk som er isolert på hytta, og som oppfører seg normalt klokt, vil ikke bli smittet og vil ikke kunne smitte andre. Dermed kan trykket på helsevesenet reduseres noe, færre vil måtte legges inn på sykehus, færre vil trenge intensivbehandling og færre vil dø. Hvis de mest utsatte hadde fått lov til å isolere seg på denne måten, ville legene også fått færre situasjoner hvor de på pasientens vegne må velge mellom liv eller død.