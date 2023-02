Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Debatten på NRK 9.februar var tema Aps vedtektsendring som gjør at utenbys medlemmer i Trond Giskes lokallag ikke kan regnes med når delegater fra Trøndelag skal velges til Ap-landsmøter.

Debatten var dessverre vinklet til å dreie seg bare om hvordan dette vil hindre Trond Giskes fraksjon i å få store konsekvenser innad i partiet. I stedet kunne man med fordel ha debattert hvilke konsekvenser det har dersom bostedsadresse ikke er førende for hvor man er tellende stemme i et parti.

Hvordan vil det slå ut dersom store grupper av eierne av Norges 500.000 hytter melder seg inni hyttekommunens lokallag og blir tellende for det pågjeldende fylke fremfor i fylket man har sin primærbolig?

Fredrik Solvang & Co. kunne med fordel ha løftet temaet til et prinsipielt nivå. I Norge er det cirka 500.000 fritidsboliger – mer presist kalt deltidsboliger eller sekundærboliger, siden disse brukes stadig større deler av året. Disse eies av nordmenn med familier som vi ofte kaller deltidsinnbyggere i kommunen der de har sin deltidsbolig, ofte kalt hyttekommunen.

I mange av landets hyttekommuner er folketallet – altså fastboende – lavt og fallende og antall deltidsboliger flere ganger større enn antall fastboliger. Altså er antall deltidsinnbyggere betydelig større enn antall heltidsinnbyggere med bostedsadresse i kommunen.

Samfunnsforskere bruker begreper som flerhushjemtilværelsen og rekreasjonsmessig urbanisering om det til dels særnorske fenomenet. Nordmenn er glad i hyttelivet og har ofte stort engasjement for lokalsamfunnsutviklingen i hyttekommunen. Med jevne mellomrom reises debatten også av ulike hyttefora om hvorfor hyttefolket ikke har stemmerett og/eller mer innflytelse i hyttekommunen.

I landets største hyttefylke, Innlandet, er det for eksempel 90.000 deltidsboliger og cirka 180.000 fastboliger. Hver tredje bolig i Innlandet er altså en deltidsbolig. Samtidig har Innlandet store demografiske utfordringer med fallende folketall og er samtidig første fylket i Norge med flere innbyggere over 65 år enn under 20 år. På mange demografiindikatorer kommer Innlandet like dårlig eller dårligere ut enn Nord-Norge.

Deltidsboligene ligger typisk 1-4 timer unna eierens bostedskommune – ofte en bykommune - som eieren betaler personskatt til og har stemmerett i. Av Norges 500.000 deltidsboliger eies cirka 200.000 av mennesker eller familier med bostedsadresse i Oslo. Det er med andre ord en kolossal forflytning av mennesker mellom by og bygd.

Norske partier har og bør ha rett til å lage egne vedtekter i tråd med organisasjonsfriheten. Men det er betimelig å stille seg flere prinsipielle spørsmål nå som partienes vedtekter for én gangs skyld er i det offentlige søkelyset: Hvilke konsekvenser kan det få dersom folk kan melde seg inni en tilfeldig valgt lokalforening og bli tellende medlem for tilhørende fylkeslag inni sentrale partiorganer/-samlinger, fremfor å telle i fylket der man har sin bostedsadresse?

Hvordan vil regler som innebærer frivillig stemmetilhørighet kunne omfordele maktstrukturer i landet? Tenk scenariet at en interesseorganisasjon med hovedsakelig urban og uten nevneverdig lokal forankring, kupper et fylkesparti med bakgrunn i en eller annen sak?

Det kan være gode argumenter for at deltidsinnbyggere involveres mer i lokalsamfunnsutviklingen. Men det vil kunne gi alvorlige konsekvenser for lokaldemokratiet slik vi kjenner det i dag, dersom man kan «shoppe» stemmetilhørighet i partiene. Det burde Debatten ha tatt opp i seg forleden.