Hyttebygging: Pluss- og minussider for folkefattige kommunar!

Seniorforskar Bjørn P. Kaltenborn i Norsk institutt for naturforsking (NINA) stiller spørsmål ved mytane om fritidsbustadenes positive betydning for «hyttekommunane». Som med mangt anna, er det både positive og negative sider også ved dette.

Av dei positive effektane som er mest synbare og konkrete er lokale arbeidsplassar og med det sårt tiltrengte skattepengar i næringsfattige kommunar. Også det som folk med fritidsbustader legg at knytta til lokal handel, i fyrste rekke matvarer og bygningsmaterialer, er sjølvsagt kjærkome for næringslivet. Sjølv om det stort sett er utanbygds investorar som arbeider fram utbyggingsplanar for fritidsbustader til eventuell kommunal godkjenning, «dryp» det også litt pengar på grunneigaren av arealet der utbygginga er planlagt.

Nabogrunneigarar som eig bakgrunnsarealet, det vil si områda for turar og andre aktivitetar, sit att med null kompensasjon, fordi allemannsretten her slår inn med full tyngde. Dette er eit tankekors, og i tidlegare utarbeidde «hytte»-planar var det meir vanleg med utjamningsordningar som kom grunneigarar både med og utan utbygging til gode. Dette er ei utvikling som har dreia frå det positive til det negative. Men i tillegg har ein døme på at dei med fritidsbustad engasjerer seg i lokalt samfunnsliv, som til dømes i foreiningar, tilrettelegging av turstiar og skiløyper og så vidare. Men stort sett er døma på dette altfor sparsame, noko som både kan vera bygdefolkets og dei med fritidsbustad sin feil. Enkelte «hytte»-kommunar, mellom anna Engerdal, Trysil og Kviteseid, har opna for at ein kan få dispensasjon til å ta i bruk fritidsbustaden til bustad og flytte til kommunen, noko som kan føre til ein liten vekst i innbyggartalet.

Men den same Kaltenborn vil avlive myta om at det berre er positive sider ved «hytte»-bygginga for kommunane og ingen utfordrande baksider, noko som ikkje minst lokalpolitikarane bør vera klar over. Fritidsbustadene er i stor grad på utanbygds hender og gjev derfor ikkje direkte skatteinntekter, samtidig som kommunane må stille med helsetenester, annan beredskap i tilfelle brann og ulukker og så vidare. Til dels krevjande teknisk infrastruktur og vedlikehald av denne må også kommunane syte for, noko som rett nok for det meste er til sjølvkost, men som fører til høgare avgiftsnivå på VAR også for dei fastbuande.

Den omfattande utbygginga av fritidsbustader i mange kommunar legg beslag på store naturareal, ikkje berre i planområdet, men i tilgrensande ofte attraktive naturområde. Her kan det også bli betydeleg terrengslitasje på bekostning av det biologiske mangfaldet, som er viktig å ta vare på i ei tid da dette blir truga og stadig redusert. Energisluket i store «parkar» med fritidsbustader, der ljos og varme står på heile tida, er betydeleg og forsterkar indirekte klimakrisa. I små bygdesamfunn der ikkje alt er lagt til rette for storinvasjon av «hytte»-folk og turistar, kan det i ferie og fritid bli både trafikktrengsel og kø-tendensar.

I mange «hyttekommunar» med lågt folketal går innbyggartalet oftast nedover og ikkje oppover som ein skulle tru. Dette kan ha samanheng med lite anna næringsliv og få arbeidsplassar utanom til bygging av fritidsbustader. Dette blir forsterka når erfaring viser at investorar og utbyggarar i stor grad hentar billig arbeidskrafta utanbygds. Mangt tyder på at dei store «hytte»-kommunane ikkje blir rikare korkje på pengar eller folketal ved å halde fram med bygging av fritidsbustader.

Det mest interessante er den sosiologiske sida av saka når det gjeld å få tilflytting til kommunar med stort tal av fritidsbustader. Her blir det, spesielt i feriar og fritid, eit miljø og ein livsstil prega av hyttefolket, som stort sett kjem frå urbane bymiljø, og der fastbuande i ytterste fall, reelt sett kan føle seg som ein «minoritet». Potensielle tilflyttarar til små bygdesamfunn er ikkje på leiting etter slike tilhøve og miljø, men søker tvert i mot ekte og intakte lokalsamfunn der bygdenes identitet og serpreg dominerer og det er openheit og lett å skaffe seg nettverk.

Det finst tallause døme på at små bygdesamfunn omtrent utan moderne fritidsbustader, men med ei og annan «gamaldags» spreidtliggjande hytte eller folkelause småbruk, har lukkast i å få mange nye tilflyttarar. Desse er ikkje innstilt på å leve eit urbant liv eller berre av «luft og kjærleik», men tvert i mot skape sin eigen arbeidsplass eller kanskje pendle til arbeidsstaden utanfor kommunen.