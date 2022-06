Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mangel på penger og eller overforbruk av penger gjør at politikerne, ikke alle, men flertallet tar imot alt av utbygginger og næringsvirksomhet som kommunene får tilbud om.

Tiden er for lengst kommet til det punkt at nye utbygginger av store hytteområder må bremses kraftig opp.

Hytter er luksus og må vike for mye viktigere næringer også fornybar kraft som vindmøller.

Det grønne skiftet vil kreve at vi i den forbindelse må bygge ned skog og natur samt at vi må drive gruvedrift for og ta ut metaller og mineraler som trengs i det grønne skifte.

Vi kan ikke sitte her på berget og kreve at andre land skal gjøre alt dette. Vi må ta vår del.

Det er mange som vil at skogbruket skal reguleres enda hardere. Blir det for mange restriksjoner blir det etter hvert så lite lønnsomt at få ser nytten av og ta ut skog som er en fornybar ressurs. Og som binder CO2 også etterpå når skog blir til materialer i norske og utenlandske hus.

Ny rapport for CO2-utslipp i 2021 viser at utslipp ikke går ned. Når vi er så avhengig av økonomisk vekst for og opprettholde velferdssamfunnet klarer vi foreløpig ikke og få ned utslipp. Da får vi prøve og øke opptaket i norske skoger.

Det gjør vi ved at skog drives aktivt, men også bærekraftig. Ung skog i vekst binder mer CO2 enn gammel skog som ikke vokser lenger. Gammelskogen binder allikevel CO2 når den hogges og brukes til materialer. Materialene holder fortsatt på CO2 den tiden den er i bruk.

Det er allikevel bekymringsfullt at natur, dyreliv og skogen sliter i møte med klimautfordringene.

Her må vi se på om vi kanskje må verne noe mer enn 10 prosent av skog og utmark som er målet nå.

Det er bedre enn for mye reguleringer det er nok som det er.

Vi må også muligens frede noe av det viltet som det mange plasser blir mindre av i skogen. Det som vi før har jaktet aktivt på ønsker vi jo skal få en sjanse til og overleve slik at neste generasjon kan få oppleve gleden ved jakt.

Jeg er forsiktig optimist med tanke alle de utfordringer dyreliv skog og natur vil møte i tiden fremover. Selv om det dessverre er sånn at så lenge det er penger som betyr mest i verden er det ofte sånn at natur, skog og dyreliv vil tape.