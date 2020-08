Hyttebygging fører ikkje til folkeauke

«Hva hadde Distrikts-Norge og nordmenn vært uten hyttelivet?». Det spørsmålet stiller leiar av Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), Hanne Alstrup Velure, i eit innlegg i Nationen 27. juli i år. Eit ope spørsmål med mange ulike svar, spør du meg.

I Nationen den 1. august har stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen i Sp ei meir balansert tilnærming til korleis naturbruk, herunder aktiviteten hytteområda fører med seg, når han mellom anna skriv (sitat) «Enhver bruk av naturen er til ulempe for noe eller noen. Livet må være et balansert kompromiss».

Korleis kan leiaren i USS påstå at (sitat) «Det særnorske hyttefenomenet er en av de viktigste motkrefter til avfolking og attgroing - to av Norges største samfunnsutfordringer»?

Desverre viser det stikk motsatte seg i praksis i dei fleste større «hyttekommunane». Hyttebygging fører ikkje til folketalsauke, snarare til fråflytting, eller i beste fall til stabilisering av altfor lågt innbyggartal i mange av desse kommunane.

Og kor har Alstrup Velure det frå at det «særnorske hyttefenomenet» er ei motkraft mot attgroing? Det må i så fall begrense seg til der barskog og lauvskog må vike plassen for nye hyttefelt, og i verste fall der det biologisk viktige fjellbjørkebeltet blir rasert for å få plass til ettertrakta hyttetomter, eller i snaufjellet for å hindre attgroing der.

Ein landbrukspolitikk som fører til eit meir attraktivt og lønsamt småskalalandbruk med husdyr på beite i utmark og på attgroingstruga innmark er nok eit betre verkemiddel mot at landet gror att enn at 0,14 prosent av norsk fastland er dekt av hytteområde. I tillegg kan dette føre til at grunneigarane som før var småbønder legg ut hyttefelt på eigedomane sine og nedtonar eller skrinlegg gardsdrifta for å leve av hyttebygging. Kanskje verdiskaping for dei enkelte, men attgroinga held fram og folketalsauken uteblir.

Og kor blir det av skatteinntektene til «hyttekommunane» frå utanbygds hytteeigarar stort sett frå byane, og frå investorar og hyttesnikkarar som ikkje bur i kommunane med hyttebygging, når ein ikkje ein gong innfører «hytteskatt» i frykt for å miste hyttefolket? Og kven må syte for helsehjelp, beredskap og andre tenester, og kven har ansvaret for drift og vedlikehald av det kommunale VAR-nettet som i mange tilfelle også hyttene nyttar seg av?

USS-leiaren teiknar eit altfor enkelt og rosenraudt bilde av den faktiske situasjonen når ho skriv at (sitat) «Hytteutbygging er for mange utmarkskommunenes grunnpilar for bosetting og utvikling», når ein i praksis ser at hytteutbygging ikkje fører til auke av fastbuande og at utviklinga fører til eit meir einsidig og sårbart næringsliv bare basert på bygging av hytter saman med andre aktivitetar dette fører med seg.

I tillegg er «hyttefenomenet» konjukturavhengig og baseret på velståande økonomi og mykje fritid blant hyttefolket akkurat nå. Kva med den usikre framtida med hytter til salgs som ingen vil kjøpe, og ingen kan overta og vedlikehalde etter velstandsgenerasjonen?

Opplyste og energislukande «hyttebyar» kan fort bli mørklagte og fråflytta «spøkelsesbyar», noko ein sjølvsagt ikkje ønsker eller veit noko sikkert om.