Hytte til det beste for naturen og fremtiden

DNT ønsker å være en ansvarlig samfunnsaktør, og vi er langt på vei på linje med Kvaalen. I DNTs formålsparagraf står det tydelig at vi skal jobbe for å sikre friluftslivets natur – og kulturgrunnlag, og i dette ligger også at vi ønsker en bærekraftig villreinforvaltning. Dette fremkommer også i prosjektbeskrivelsen av Nye Mogen.

Vi har ikke sagt vi skal bygge Norges råeste turisthytte. Vi skal bygge Norges råeste miljøhytte, der nettopp natur – og miljøaspektet blir det råeste. Vi skal bygge for våre barns barnebarn, og gjøre det med så lite fotavtrykk som overhodet mulig.

Den eksisterende hytta er 125 år gammel og utslitt. Rehabilitering av gammel hytte er grundig vurdert og skrinlagt. Regnestykket går ikke opp hverken økonomisk eller i et miljøperspektiv. Når vi først må bygge nytt, ser vi på det som en gyllen mulighet til å velge løsninger til det beste for naturen, landskapet og alt som lever i den.

Med nye Mogen skal vi sette standarden for fremtidens hyttebygging. Hyttas formuttrykk er et resultat av denne målsettingen, ved at den planlagte hytta er 200 kvm mindre enn eksisterende hytte, i tillegg til at den bygges ned i – og sklir inn i terrenget på en annen måte enn den eksisterende gjør. Vi utvider heller ikke hyttas kapasitet. 49 sengeplasser blir uendret fra tidligere. Naturen og kunnskap om naturen skal fortsatt være hovedårsaken til å besøke Mogen.

Nye Mogen Turisthytte skal bygges etter de strengeste miljøkravene i bransjen. I løpet av hyttas livsløp (40 år) skal den ha produsert mer energi enn det krever å bygge den, regnet fra planleggingsprosessen. Derfor har vi benyttet Norges ypperste innfor dette feltet for å hjelpe oss, og har Powerhouse alliansens Powerhouse som forbilde.

Vi kan umulig ha et slikt miljøfokus, uten å ta med hensynet til naturen. Men vi tror ikke vi løser villreinutfordringer ved å legge ned Mogen Turisthytte, eller la kommersielle interesser overta driften. Vi tror at videre drift med natur og miljøfokus, vil bidra til kunnskapsformidling og engasjement for fremtiden. Derfor skal Mogen Turisthytte fungere som et informasjonssenter for natur og kulturgrunnlaget i nærområdet, samt for resten av Vidda.

Vi har fra starten kjørt en transparent prosess hvor vi har involvert lokalbefolkning, kommunen, villreinmiljøer, fylkeskommune, fylkesmann med flere. Derfor har vi også invitert kritikere til å sitte i prosjektet. Således inviterer vi også villreinjeger og grunneier på Haukeli, Harald H. Kvaalen inn i referansegruppa. DNT Telemark representerer ikke masseturisme og har antakelig mer som sammenfaller med Kvaalen sitt syn enn det som skiller.

De aller fleste av de som har vært kritiske til Nye Mogen og som har blitt presentert prosjektet og forstått rekkevidden av det, har endret mening. Også villreinforkjempere.

Kom gjerne innom for en kaffe når du har tid Harald, så skal jeg vise deg prosjektet i sin helhet.