Hysteri og hamstring

Skoler og biblioteker, offentlige kontorer og servicetilbud stenger; gudstjenester og kulturarrangement blir avlyst. Og i dagligvarehandelen går folk bananas og hamstrer det utroligste. Det begynte med munnbind og antibac, nå er det doruller og matvarer det går i. Mediene viser bilder av handlevogner med hele fjell av do- og kjøkkenruller og tomme hyller for brød, frukt og grønnsaker.

Les også: Sunt bondevett mot korona

Noen av disse hyllene er utstyrt med plakater der forretninger anmoder folk om å vise skjønnsomhet og ikke forsyne seg med mer enn det man trenger.

Man trenger ikke noen doktorgrad verken i psykologi eller kommunikasjonsteori for å vite at slike anmodninger er bortkastet. Har hysteriet først fått tak, tror man det er en rasjonell handling å kjøpe inn doruller for et års forbruk eller kilovis med frukt og grønnsaker; ferskvarer som man sannsynligvis må kaste om noen dager.

Annonse

Når anmodninger er bortkastet, må andre virkemidler tas i bruk.

Ett av dem kan være at butikkjedene og deres ansatte blir pålagt å stanse kunder som åpenbart panikkhamstrer og sier til dem at så mye får du ikke ta med deg. I min nærbutikk er det med jevne mellomrom tilbud på enkelte varer. Tilbudet legges alltid fram med meldingen: «Maks fem pr. kunde». Da er man på et fornuftig «hamstre»-nivå.

I situasjoner der panikken ser ut til å ha gode vekstvilkår kan det være på sin plass å minne om Franklin D. Roosevelt visdomsord da han ble innsatt som president i 1932, midt under den verste depresjonens tid: «Vi har ikke annet å frykte enn frykten selv.»