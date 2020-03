Da trenger vi å utmeisle en ny og framtidsrettet politikk for å kutte klimautslipp og å skape arbeidsplasser.

Vi mener en storstilt satsing på hydrogen er ett av de viktigste grepene for å skape ny industri og kutte klimautslipp. Norsk naturgass kan bli til hydrogen gjennom karbonfangst og – lagring. Her må Norge ta ledertrøya for å utvikle ny teknologi og innovativ industri. Da trenger vi en aktiv næringspolitikk, og ikke den tilbakelente høyrepolitikken til dagens regjering.

For hva skal vi leve av etter gassen? Vår viktigste gasskunde, EU, skal omstille seg til karbonnøytralitet i 2050 og kvitte seg med naturgass. Hvis vi klarer å omdanne gassen til hydrogen, vil vi kunne forlenge levetiden på gassfeltene og sikre oss milliardinntekter som ellers ville gått tapt. Hydrogen kan nemlig ta over for gass til både industri og til oppvarming av boliger i Europa.

Et talende eksempel på at hydrogen kan bidra til et grønt industrieventyr, finner vi i Berlevåg. Der kan hydrogenproduksjon fra elektrolyse bli en viktig ny næringsvei. En romslig skipslast med ammoniakk framstilt fra grønn hydrogen i Berlevåg kan nemlig sørge for at hele Longyearbyen får strøm og varme i et helt år!

Hydrogen kan også bidra til CO2-utslipp innen en rekke sektorer. Hydrogen kan drive skip og lastebiler som frakter varer over lange strekninger som krever lagring av større energimengder enn det et batteri kan klare. Vi kan også konvertere overskuddskraft fra fornybar elektrisitet til hydrogen gjennom elektrolyse og lagre energi for senere bruk. Innen industrien kan hydrogen erstatte direkte bruk av fossile energikilder som olje, gass og kull. Hydrogen kan også dekke behovet for høy temperatur i industrien, og ikke minst kan den erstatte naturgass til boligoppvarming og komfyrer i land som har et utviklet gassrørnett.

Hva skal til for å få til dette? Vi foreslår fem grep for et krafttak for hydrogen:

1. Staten må gå inn med risikovillig og tålmodig kapital, og vi i bør opprette et statlig hydrogenselskap som kan ta ansvar i en innledende fase

2. En storstilt hydrogensatsing må også innebære satsing på CO2-fangst og -lagring. Vi trenger en investeringsbeslutning om dette nå i år

3. Stille offentlige innkjøpskrav for å kutte utslipp fra skipstransport

4. Staten må støtte teknologiutvikling og delvis kompensere industriselskap som går foran og tar i bruk umoden teknologi

5. En stor og koordinert satsing på forsking og utvikling

Den viktigste jobben for Arbeiderpartiet framover er å kutte utslipp, skape jobber og sikre en rettferdig omstilling. Hydrogenproduksjon basert på både naturgass og fornybar energi kan bli viktige norske bidrag i det grønne skiftet, samtidig som det vil gi mange grønne arbeidsplasser landet rundt. Men dette skjer ikke av seg selv. Arbeiderpartiet står klare til å gripe muligheten.