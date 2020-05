Hvorfor vil Vedum Norge så vondt?

Nasjonalfølelser gjør godt. Vi er i selveste nasjonalmåneden, flaggene vaier nesten ukentlig, korps øver i gatene, barnehager arranger korona-godkjente barnetog og det svulmer i brystene til liten og stor.

Et parti som virkelig har rendyrket, og opptrer som om de har patent på det å heie på alt som kan kalles norsk, lokalt og nasjonalt er Sp. Det er i utgangspunktet ikke noe galt med det, men det er et par åpenbare fallgruver som Sp har valset rett ut i.

«Vil statsministeren oppfordre folk til å kjøpe norsk?» spurte Trygve Slagvold Vedum fra Stortingets talerstol. Jeg tror han hadde litt glimt i øyet og det virket jovialt og tilforlatelig. Selvfølgelig fremsnakket også Erna det å handle norsk, men hun påpekte også at det må være opp til den enkelte og den enkeltes lommebok.

I timene som fulgte hørtes Sp ut som en høne som har lagt egg. Det ble laget oppdateringer på Facebook og deres hjemmesider med tabloide (og ukorrekte) overskrifter om at Norges statsminister ikke vil stille seg bak at man skal handle norsk. Det er tull. På godt norsk.

Det til side. Om man slår følge på Vedums organiserte proteksjonistmarsj, bærer det ganske fort galt av sted. For det første vil et «kjøp norsk» ta livet av mange gode norske foretak. Varehandelen har brede sortiment av varer fra hele verden, den lokale kjøpmannen eller møbelhandleren ville gå fort overende om vi bare kjøpte de norske produktene i butikken. Mange privatpersoner ville også gå overende, fordi den norskproduserte stolen koster fire-fem ganger så mye som den som står ved siden av. Ikke bare usunn nasjonalisme, men usosial elitetekning fra den høytlønnede, Oslo-baserte Vedum der, altså. Skal hans kaffe latte heretter bare være varm melk, uten kaffe?

Og det bringer oss over i fallgruve nummer to. Norges velstand er tuftet på eksport og varetransport. Skip med norske flagg har i århundrer flyttet varer mellom land. Vi har i over tusen år solgt fisken vår, og etter hvert kraften vår, metallene våre, ja vi har solgt så mye råvarer og produkter at vi må være ærlige å innrømme at uten internasjonal handel hadde ikke Norge vært noen ting. Uansett hvordan man tilnærmer seg Vedums strategi så bryter den logisk sammen ved første korsvei. Dette vet Sp, men de tillater seg å late som det kun er godhet og omsorg for norsk næringsliv som ligger bak. Det er det ikke; det er tankeløst og ikke så rent lite freidig.

Eksport og import henger sammen. Sp ønsker å skrote vår viktigste handelsavtale, EØS-avtalen. Når man kombinerer det med «det er jo bare å kjøpe norsk» så bør både innbyggere og næringslivet skjelve i buksene.

Sps politikk for handel og næring har en usosial og farlig effekt på kort sikt. På lang sikt er den en torpedo midtskips for nasjonen Norge. Det burde vekke selv den mest nasjonalistiske Sp-velger. Det er greit å lytte til hjertet. Men man må ikke koble fra hjernen.