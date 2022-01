Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Klagesaken om felling av ulv i ulvesonen ble oversendt Klima- og miljødepartementet 15. november 2021. En saksbehandlingstid på litt over en måned, der situasjonen for to ulverevir endret seg mens departementet behandlet klagen, må anses som en effektiv og nødvendig tidsbruk.

I en kommentar i Nationen spekuleres det rundt årsakene ved tidsbruken i Klima- og miljødepartementet for klagebehandling av rovviltnemndenes kvote for lisensfelling av ulv i ulvesonen.

Jeg mener det ikke er grunnlag for slike spekulasjoner. Regjeringen har som en klar målsetting å avgjøre klagesaker knyttet til forvaltningen av rovvilt raskt, og i god tid før oppstart av fellingsperioden. Klagesaken om lisensfellingskvote for ulv er intet unntak, tvert om.

Jeg er godt kjent med at både lisensjegere og forvaltningsorganer foretar omfattende forberedelser før gjennomføring av lisensfellingen, og det er klart at det gir større forutsigbarhet og bedre arbeidsforhold jo tidligere en klageavgjørelse foreligger.

Samtidig er lisensfelling av ulv i ulvesonen en krevende presisjonsøvelse. Naturmangfoldlovens vilkår og et bestandsmål fastsatt av Stortinget skal vurderes opp mot en dynamisk virkelighet.

Naturen er i stadig endring og forholder seg i liten grad til forvaltningens og jegernes ønsker. Dette gjelder også ulvebestanden, og da kan ofte klagebehandlingen bli mer tidkrevende enn ønsket.

De regionale rovviltnemndene har myndigheten til å vedta lisensfelling av ulv. Vedtaket om en fellingskvote i ulvesonen for vinteren 2022 ble fattet av rovviltnemndene i førsteinstans tidlig i oktober.

Avgjørelsen ble fattet på grunnlag av grundig forberedende saksbehandling, og de endelige opplysningene om ulvebestanden fra vinterens registreringer som forelå i juni. Vedtaket kan påklages innen en frist på tre uker. Disse vedtakene blir erfaringsvis påklaget av en rekke parter.

Det skjedde også i høst. Det ligger til rovviltnemndene etter klagefristens utløp å vurdere om klagene gir grunnlag for å endre vedtaket, før saken eventuelt sendes over til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse. Klagesaken ble oversendt til departementet 15. november.

Registreringene av ulvebestanden foregår i stor grad om vinteren, fordi sporsnø gir best muligheter for å få oversikt over individer i bestanden. I etterkant av at rovviltnemndene har fattet vedtak om lisensfellingskvote, og særlig etter snøens ankomst, mottar forvaltningen derfor løpende opplysninger om bestandssituasjonen, som det kan være nødvendig å trekke inn i en eventuell klagebehandling.

I år førte desember med seg flere endringer, som gjorde det nødvendig med ytterligere prosess og oppdaterte vurderinger i klagebehandlingen. For det første ble lederdyrene i ett av de helnorske revirene innenfor ulvesonen, Slettåsflokken, felt under lisensfellingen utenfor ulvesonen.

Dette medførte behov for oppdaterte faglige vurderinger fra Miljødirektoratet av handlingsrommet for uttak av ulv innenfor ulvesonen. For det andre ble ett av de helnorske revirene som omfattes av rovviltnemndenes vedtak, Bograngenflokken, også påvist i Sverige.

Det innebærer at flokken regnes som et grenserevir, og det utløser krav om kontakt med svenske myndigheter før det kan vedtas felling på norsk side.

I likhet med blant annet jegere og forvaltningsorganer, som har foretatt grundige forberedelser, ønsker også jeg at en endelig avgjørelse om lisensfellingskvoten for ulvesonen kan foreligge i god tid før fellingsstart.

Tidsbruken i denne saken har imidlertid vært både effektiv og nødvendig grunnet stadig endrede forutsetninger, og spekulasjonene som ble fremsatt i Nationen i begynnelsen av januar fremstår basert på en forenklet situasjonsbeskrivelse.