Hvorfor trakk vi oss fra kostholdsrapporten?

I sitt tilsvar til vår kritikk av det vitenskapelige nivået på artikkel nummer to om bærekraft i NNR-prosjektet, uttaler prosjektleder Rune Blomhoff til nationen.no 15. februar at mye av vår kritikk kommer av at vi ikke har forstått mandatet.

Det er feil, og dette vet Blomhoff godt. Blomhoff fikk en skriftlig forklaring fra begge undertegnende på hvorfor vi valgte å trekke oss, der det kort oppsummert handlet om at våre innspill undervegs i prosessen ikke ble lyttet til og at det vitenskapelige nivået holdt så lav standard at vi ikke ønsket våre navn på produktet.

Påstanden om at det bare er undertegnende som har trukket seg fra prosessen med denne bærekraftsartikkelen er også feil. Vi kjenner også til en svensk forsker som trakk seg, med samme begrunnelse som vår. Det virker lite sannsynlig at prosjektleder Blomhoff ikke vet dette. Er det slik transparens blir tolket i NNR-prosjektet?

Når det gjelder mandatet, så oppfattet vi tidlig i prosjektet at det skulle fokusere utelukkende på den miljømessige delen av bærekraft. Dette ble formidlet gjentatte ganger i møter og i skriftlige publiseringsplaner. Et skriftlig mandat ble riktignok aldri forelagt.

Vi har imidlertid fått et visst inntrykk av at Blomhoff ikke har hatt en like klar oppfatning av sitt mandat. I et intervju som ligger ute på norden.org, der Nordisk ministerråds sekretariat er ansvarlig utgiver, blir Blomhoff sitert på følgende: «Vi tar også hensyn til aspekter ved de sosioøkonomiske sidene ved bærekraft». Uttalelsen stemmer godt overens med at det nå ligger en artikkel ute til høring som omhandler nettopp sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraftig mat.

Blomhoff finner det uforståelig at vi kan «gå mot» Chatham House, som ifølge ernæringsprofessor Blomhoff er et av verdens ledende bærekraftsmiljø. Chatham House er et konsulentselskap som lever av å rådgi blant annet FN og myndigheter i en rekke land.

Vi synes det er oppsiktsvekkende at en meritert akademiker som Blomhoff reagerer på at man som forsker, med omfattende publiseringserfaring på miljømessig bærekraft over mange år, stiller kritiske spørsmål til metodisk tilnærming, resultattolkning, med mer i et vitenskapelig arbeid på nettopp miljømessig bærekraft.

Dette er jo forskningens natur! Når det gjelder bærekraftsvurderinger i et nordisk perspektiv, har for øvrig lederen av gruppa fra Chatham House, Tim Benton, vært tydelig på at han ikke har kunnskap på dette feltet.

Blomhoff snakker ofte om de 400 forskerne som er involvert i NNR-prosjektet, men han velger behørig å unnlate å nevne at det bare er knappe 10 prosent av disse som jobber med bærekraftsdelen av prosjektet.

De aller fleste jobber med den ernæringsmessige delen. Av de 30–40 som jobber med bærekraft, virker det som om det er en forholdsvis stor andel som er forskere med ekspertise på ernæring og ikke bærekraft.

I artikkelen vi nylig kritiserte kraftig i vår høringsuttalelse var det for eksempel 9 av 15 medforfattere som hadde faglig bakgrunn fra ernæringsforskning. Hvordan den såkalte ekspertgruppa som bisto med arbeidet er sammensatt, vet vi ikke, siden dette ikke blir offentliggjort før artiklene er ferdig publisert!