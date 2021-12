Hvorfor svikter Sp rettssikkerheten i distriktene?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For hva gjør du om du skal klage på et vedtak om kutt i trygden? Eller når ungen du har rett på samvær med blir holdt borte fra deg? Behovet for fri rettshjelp blir fort tydelig for dem som står i krevende rettslige problemer uten mye å rutte med.

SV sikret gjennom budsjettenigheten med regjeringen et kraftig løft av inntektsgrensen for fri rettshjelp. Foreløpige beregninger viser at inntektsgrensen økes med om lag 30 prosent.

Det betyr at dagens grense for enslige økes fra 246.000 kroner til om lag 319.000 kroner. Det betyr at langt flere kan få hjelp gjennom fri rettshjelpsordningen.

Dette er et viktig steg i retning av et samfunn der alle kan kreve sin rett. Men ordningen forutsetter at noen faktisk gir rettshjelpen.

Skal rettshjelpen komme til deg må det være en advokat som kan ta reisen. For å sikre lik tilgang på rettshjelp var det tidligere ikke noe forskjell i godtgjørelsen om advokaten måtte sitte i bilen eller på kontoret.

Men fra januar 2017 halverte høyreregjeringen advokatenes reisegodtgjørelse til store protester fra advokatene selv, SV og ikke minst fra Senterpartiet. Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl, nå justisminister, uttalte om kuttet i reisegodtgjørelsen at det var “distriktsfiendtlig”.

Kuttet fra høyresiden ble i evaluert i 2020 og evalueringen antydet at “på steder med lange reiseavstander, der reise utgjør en stor andel av arbeidshverdagen, er det følgelig blitt mindre attraktivt å etablere advokatkontor etter endringen.

Over tid kan det få betydning for advokattilbudet i distriktene.” Med andre ord: bor du i by kan du være mer sikker på å få hjelp om et rettslig problem skulle oppstå.

Derfor var vi i budsjettenigheten mellom SV og Ap/Sp-regjeringen enige om å øke reisegodtgjørelsen blant annet fordi det er viktig for rettssikkerheten i distriktene. Senterpartiet hadde nå fullmakt til å styrke ordningen.

I stedet velger justisministeren å skjerme høyresidens kutt og smøre pengene tynt ut over den alminnelige salærsatsen. Det er svært skuffende.

Det er forbausende at Senterpartiet velger å tolke avtalen i et lys der distriktene kommer dårligst ut. Tydeligvis er rettssikkerhet i distriktet noe som handler mest om valgkamp for Senterpartiet, men når det kommer til stykket var det ikke så viktig likevel.

Det er et svik mot dem som bor usentralt og trenger hjelp fra advokat. Det kan være alenemoren øverst i Setesdal eller på Røst som risikerer å bli kastet ut av leiligheten og trenger juridisk hjelp. I de tilfellene er reisegodtgjørelse avgjørende for at man kan få gratis rettshjelp.

Det er uforståelig at Senterpartiet som var så enig med oss i opposisjon nå aktivt ikke vil styrke rettsikkerheten for denne gruppen.

Vi i SV kommer til å fortsette å arbeide for at folk over hele landet skal få ivaretatt sine rettigheter. Det skulle faktisk bare mangle.