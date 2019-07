Hvorfor skytes spurv med kanoner?

De offentlige debattene i Norge preges forbausende ofte av at det skytes spurv med kanoner. Ikke minst gjelder det i media, der man i tilsvarsrettens navn likestiller utsagn fra enkeltpersoner og ressurssvake grupper med de som sitter med makt.

Heller ikke våre politikere og næringslivstopper går av veien for å kjøre hele sitt kommunikasjonsapparat mot småfolkets rett til ytringsfrihet. Det kalles maktubalanse, der to parter står mot hverandre uten å ha de samme ressursene: På den ene siden de som har makt i form av penger, status, kontakter, kompetanse og vilje til å kvele all motstand som måtte true deres posisjon eller interesser. På den andre siden står ressurssvake grupper som reagerer mot urett, maktovergrep og korrupsjon.

Jeg ser denne maktubalansen i varslersaker der arbeidsfolket varsler om urett og brudd på arbeidsvilkår der de jobber. Det ender nesten alltid med at ledelsen på toppen vinner, mens enkeltpersonene som våger å stå frem mot urett taper kampen og i mange tilfeller aldri kommer tilbake i jobb. Bare se på Monika-saken der politibetjent Robin Schaefer varslet om manglende etterforskning av drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja.

Jeg ser denne maktubalansen i statsapparatet der varslere melder om urett og overgrep mot ressurssvake grupper. Alle husker vel hva som skjedde i Tolga-saken, der VG avslørte prosessen mot tre brødre som fikk feilaktig diagnose som psykisk utviklingshemmet og ble satt under verge.

For urett er urett, uansett hva makta måtte mene.

Jeg ser denne maktubalansen i politikken der enkeltaktører er involvert i Metoo-saker, men også i større saker som bruk av tvang i kommunereformen der antallet kommuner skal reduseres fra 428 til 358, og der hele 32 kommuner blir til 9 ved bruk av tvang. Fylkessammenslåingen er også et politiske tvangsprosjekt der 87 % av de som stemte i folkeavstemningen i Finnmark mot sammenslåing ikke blir hørt.

Når mediemakt, politikermakt og pengemakt går sammen for å kvele små grupper som kritiserer de mektige, settes hele maskineriet i gang for å kvele folkemakten. Hvorfor? Hva er det som er så farlig at de må gjøre alt for å forstumme de små og kvele ytringsfriheten? Hva er det makta er så redd for?

Jeg opplever det nærmest daglig på nært hold. Da vi startet organisasjonen ForFinnmark var vi fem-seks personer som gikk sammen for å jobbe for å reversere tvangssammenslåing av Finnmark og Troms.

Vi jobber uten lønn, får ingen offentlig støtte, bruker masse av fritida vår på jobben mot makta, og vi drives av noe så (for noen) patetisk som kjærlighet til eget fylke, historie, kultur, identitet og folk. Som står på fordi vi vet at lille Finnmark i et maktspill alltid har tapt før og fremdeles taper, og som derfor trenger noen som vil kjempe for en selvstendig fremtid – sammen med folket sitt.

I det store bildet er vi en bitte liten organisasjon som ikke har store ressurser i ryggen, men som har møtt en voldsom motstand fra makta; Vi har blitt latterliggjort, nedsnakket, baksnakket og fortiet. I spissen står sterke mediehus i nord som Nordlys, iFinnmark og (med få unntak) NRK i Troms og Finnmark. Riksavisene er stort sett tause i saken. Politiske maktpersoner på øverste hylle, har også uttalt seg svært arrogant om det demokratiske verktøyet som folkeavstemning faktisk er:

På Høyres landsmøte i april 2018 fortalte statsminister Erna Solberg til iTromsø at hun mener at den planlagte folkeavstemningen i Finnmark er bortkastet:

– Jeg synes det er rart at det skal avholdes en folkeavstemning om en beslutning som landets nasjonalforsamling faktisk har gjort. Folkeavstemningen vil faktisk ikke ha noen reell effekt, slår hun fast.

Om vi i ForFinnmark er små sett fra maktens tinde, hvorfor denne voldsomme motstanden, da? Jeg tror det er fordi vi har folket med oss, grasrota, de som verken politikere, næringslivstopper eller media har oversikt over.

De vet ikke hva folk kan finne på, de er for langt unna. Det er vår makt. Vi som kjenner småfolket, som er småfolket, vi vet at «liten tue kan velte store lass». For urett er urett, uansett hva makta måtte mene. Og snart er det valg!