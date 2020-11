Hvorfor skal vindkraftbransjen ha unntak fra loven?

Det er et godt spørsmål dere her stiller: Hvordan havnet vi her, og hva kan vi gjøre for å dempe konfliktnivået fremover? Dere tar fram det som er bestemt politisk, men her er det flere ting å nevne når vi går 12-15 år tilbake i tid.

Det er reklame på TV for vindkraft med barn som leker med sine små vindmøller med vindturbiner i bakgrunnen. Vindkraft uskyldiggjøres med å bruke barn. Vindkraft var noe nytt, flott og spennende og folk var positive i sin uvitenhet.

På grunneiermøter så ankom utbyggere i dresser og stresskofferter med sine powerpoint-framføringer med bilder som om naturen var nærmest intakt etter utbygging. Eller med et tåkeslør som dekket området. Slik ble også vindkraftens negative sider tåkelagt slik at en ikke kunne se realitetene slik som de var. Kunne det ikke ha blitt vist dokumentarer på TV som viste utbyggingen i praksis fra A til Å slik at alle hadde en mulighet til å få oppdatert informasjon?

Hvor mye informasjon fikk politikere på Stortinget og lokalpolitikere i forkant av deres viktige avgjørelser i vindkraftsaken og var den i så fall balansert mellom positive og negative sider?

Hadde folket og politikere i kommunene fått nødvendig informasjon i starten, kunne vi fått nøye overveide prosjekter i stedet for vedtak som ble tatt med minst mulig flertall. En føler seg her lurt. Nå som vi vet bedre så skulle det bare mangle at politikere og befolkningen skulle ha en mulighet til å snu. Det er ansvarsfraskrivelse å påpeke noe annet.

Norge har nylig forpliktet seg til å reversere tap av naturmangfold. Nå har dere mulighet til å vise det i praksis og til å være ansvarsbevisste forvaltere av våre naturressurser. Dette handler faktisk også om deres ettermæle. Hva ønsker dere å bli husket for?

Dere spoler så fram til 19. juni 2020 som omhandler vindkraftkonsesjoner gitt på feil kunnskapsgrunnlag. Flere har oppdaget at konsulentfirmaer har gjort slett arbeid i sine konsekvensanalyser i det som omhandler det biologiske mangfoldet, og er også en av hovedgrunnene til stridens kjerne. Vi finner oss ikke i at dere lar verdifulle naturområder gå tapt fordi dere har gjort en dårlig jobb i en av Norges anliggende viktige saker noensinne.

Et vindkraftprosjekt i vårt nærområde som omhandler dette temaet er gjennomgått og kan si at nesten alt som sto i feltrapporten er direkte feil.

Det er en systematisk og en bevisst handling fra konsulenter og utbyggeres side å nedvurdere naturen. Det er utbyggere som bestiller konsulenter som skal gjennomgå det biologiske mangfoldet. Dette blir som bukken og havresekken. Et bestillingsverk der utfallet er nærmest bestemt på forhånd. NVE tar disse rapportene til følge selv om det er svært mangelfulle rapporter og de har foretatt feltundersøkelser på feil tid. Her burde varsellampen lyse for lengst.

For å lage en feltrapport så kreves det et stort arbeid som bør gå over to år og mer for å dokumentere hvordan fugletrekkene og det biologiske mangfoldet er. Når de tok feltrapporten så gikk de ut i juni og var ute kun noen få dager. Resultatet var at området nærmest var tomt. Det var eksempelvis ingen orreleiker, ingen rødlistearter, fisketomme vann, lite hjortevilt, næringsfattige myrer og ingen egnede fjellvegger for rovfugl.

Ingen kan drive med feltrapport etter 10. juni. Fordi da har naturen gått til ro. Det verken synges, ropes og spilles av noen arter på den tiden. Når du skal undersøke et område så må du gå ut allerede ifra februar til utover i mai. Fra februar hører du hubroen som roper etter sin make. Det er da du også ser kongeørnens parringslek i luften og kan få en stadfestelse på at det er kongeørn biotop. Du må være til stede i april for å stadfeste orreleiker, storfuglleiker og høre storlom i april nettene. Å være ute i de flotte lyse aprilnettene er et stort skue for det er da du får med det meste som skjer. Ingen ting av dette ble gjort.

Dere sier at det er skadelig for tillitten til politikere, forvaltningen og i ytterste konsekvens hele vårt demokratiske system dersom det skal sås tvil om det som er gjort. Vi vil si tvert imot. Tilliten er allerede svekket gjennom de vedtak som allerede har blitt gjort. Det hjelper overhodet ikke at dere skal ransake dere selv. Kan vi revidere vårt eget regnskap? Skal dere gjenopprette tillitten så må dere ha en grundig gjennomgang av konsesjonene av uavhengige fagfolk.

Konfliktnivået blir ikke dempet før dere tar tak og stiller de vindkraftprosjektene og utbyggere som har fått det på uriktig grunnlag til ansvar og stopper raseringen av norsk natur. Vi vanlige borgere blir ansvarliggjort for uriktige ting vi gjør. Hvorfor skal vindkraftbransjen ha unntak fra loven og hva er det som stiller de i en slik særstilling?

Noen ord til ettertanke. Hovedaktøren har ikke møtt fram og det er den alt handler om. Naturen selv kan dessverre ikke uttale seg. Det grønne skiftet har blitt et mareritt for mye av det norske folk. Ødelagte bosteder og totalt ødelagt natur. Vindkraftutbyggingen forbruker naturen vår og vi vil påpeke hvor alvorlig det er å ødelegge økosystemet vårt.

De sier at vindkraft er grønn energi og et godt alternativ til det grønne skiftet. Og overbeviser folk flest at om å gjøre samfunnet elektrisk er godt og nødvendig tiltak. Vi spør til hvilken pris? Den som må betale prisen først og fremst er naturen selv. Den som de sier de vil redde.