Hvorfor skal kommunene konkurrere om hverandres innbyggere?

29. august kom NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene. Den foreslår marginale endringer, samtidig som rapporten gir argumenter for en mye mer grunnleggende omlegging av inntektssystemet – i hovedsak i retning av større rammetilskudd.

I dag går en drøy halvpart av inntektsskatten på 22 prosent til kommunen du bor i – drøyt 150 milliarder kroner, eller ti ganger så mye som landets kommuner henter inn i eiendomsskatt. Bare 60 prosent av forskjellene i skatteinntekter per innbygger jevnes ut mellom kommunene.

Det særnordiske skattesystemet

I det kommunale selvstyrets navn har vi bestemt disse spillereglene. Gjør det samfunnet vårt bedre? Mer rettferdig? Hjelper det distriktene? Nei. Systemet vårt, som likner det vi finner ellers i Norden, er uvanlig sammenliknet med de fleste andre europeiske land. Der går inntektsskatten stort sett til staten, som så deler noe av det ut igjen til kommunene, basert på deres behov.

I Norge har vi noe liknende: Kommunenes rammetilskudd. Men det utgjør bare om lag 30 prosent av deres inntekter. Det tar hensyn til at kostnadene ved å drive norske kommuner varierer med demografi og geografi. Når regjeringen ønsker likeverdige tjenester over hele landet, burde vel rammetilskudd være bedre enn skatteinntekter? Den ferske NOU-en anerkjenner da også at å vekte rammetilskuddet opp og skatteinntektene ned vil bidra til mindre økonomiske ulikheter mellom kommunene.

Motargumentet er «lokal forankring» av kommuneøkonomien, uten at det er forklart hvordan dagens system skulle forbedre lokaldemokratiet. For hva er insentivet dette systemet gir kommunene? Siden staten i praksis bestemmer skattesatsen, konkurrerer norske kommuner bare om å tilby de mest attraktive «varene» (tomter og boliger) for å tiltrekke seg flest mulig innbyggere med høyest mulig skattbar inntekt.

Kanskje kunne dette systemet øke befolkningsveksten i landet som helhet? For å få flere fødsler og mer innvandring? Nei, for kommunene rår jo ikke over det som monner i familie- eller innvandringspolitikken. I stedet skaper det et insentiv for kannibalisering mellom norske kommuner i deres jakt på andres innbyggere.

NOU-en problematiserer overhodet ikke disse effektene eller insentivet systemet skaper for nedbygging av natur og dyrkbar mark.

Selskapsskatten forsvant fra kommunene – hvorfor ikke inntektskatten?

Er frykten at kommuner som henter mer av inntektene fra rammetilskuddet enn fra skatteinntektene, vil slutte å ønske nye innbyggere velkomne? Det synes virkelighetsfjernt. Alle folkevalgte ønsker at deres lokalsamfunn skal være gode å leve i. I en tid med synkende fødselstall vil de fleste folkevalgte derfor uansett ønske moderat befolkningsvekst for å opprettholde skoler og butikker.

Men det er klart at det å bygge nye boliger ofte kommer med dilemmaer. Skog blir hogget, fjell blir sprengt og friområder forsvinner. Da er det statens ansvar å unngå at kommunenes inntektssystem i seg selv fremmer boligbygging over andre hensyn.

MDG mener at vi må diskutere hvordan inntektssystemet skal gi kommunene mest mulig like økonomiske forutsetninger for å møte innbyggernes behov. Siden 1999 har ikke kommunene fått noen andel av selskapsskatten fra det lokale næringsliv. Det er på tide å diskutere å gjøre det samme med inntektsskatten.