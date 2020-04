Hvorfor sette beredskap opp mot klima, Nationen?

I Nationens papirutgave 16. april setter avisa opp Norges behov for et beredskapslager for korn opp mot at Norge kutter klimagassutslipp ved å satse på elbil.

Les saken her:

Les også: Driften av et beredskapslager for korn koster under en ukes subsidiering av elbiler

Norsk elbilforening mener det er misvisende å lage en motsetning mellom Norges behov for å kutte klimagassutslipp og behovet for å styrke beredskapen til samfunnet. Vi må kunne ha to tanker i hodet på en gang. Samfunnet trenger både at vi stopper de farlige klimaendringene, og at vi styrker beredskapen i en fremtid med mer ustabilt klima.

Annonse

Elbilpolitikken bør dessuten ikke ses på som subsidiering. Norge legger avgift på det vi vil ha mindre av, nemlig forurensende teknologi, og ikke på elbil. Knapt noe annet land tar inn så på bilavgifter som Norge. Bilavgiftene brukes til å skifte ut bilparken på lang sikt – slik at de kan kjøre på fornybar strøm, uten forurensing.

Allerede kutter elbilpolitikken om lag 500.000 tonn CO2. I 2025 vil elbilpolitikken kutte 2 millioner tonn hvis vi fortsetter opptrappingen. Få andre klimatiltak kan vise til så store kutt på kort tid. Elbil er nå i ferd med å bli en løsning for svært mange. Dette er en klimapolitikk som tar hensyn til at mange i Norge faktisk trenger bil.

Nå er elbilsalget i ferd med å ta av i hele landet. Fra å være et fenomen rundt byer med bomring, kjøper nå også folk på bygda elbil. Det er nettopp nå som flere elbiler med god rekkevidde har blitt tilgjengelige at folk flest landet rundt kan velge utslippsfritt. Elbilsalget øker nå mest i distriktene.

Antall elbiler har det siste året økt med 45, 46 og 47 prosent i henholdsvis Finnmark, Hedmark og Sogn og Fjordane, mot 28, 29 og 37 prosent i Hordaland, Akershus og Oslo. Miljødirektoratet slår fast at elbilpolitikken ikke er et dyrt klimatiltak, om man sammenligner med ande ting vi kan gjøre for å kutte i transportsektoren. Tvert imot er det et av tiltakene med aller størst effekt fram mot 2030.

Våre politikere har vedtatt kraftige utslippskutt og det blir krevende. Vi har fortsatt ikke hørt noen komme opp med andre gjennomførbare og billigere forslag som vil gi like store kutt gjør at vi kan droppe elektrifiseringen av persontransporten.