Hvorfor øker kjøttproduksjonen i kornområdene?

Jana Midelfart Hoff og Didrik Fasmer skriver i et leserinnlegg i Nationene 29.02.20 at en for stor andel av kjøttproduksjonen i Norge foregår i områder i Norge hvor vi kan dyrke korn.

De skriver videre at det ville være klokt både for klima og ressursutnyttelse å flytte kjøttproduksjon fra kornområdene over til områder av Norge som har gress og utmarksressurser.

Jeg føler for å nyansere bildet litt, og komme med noen forklaringer.

Det er riktig at en økende andel av produksjon av rødt kjøtt (særlig ammeku) foregår i kornområder på Østlandet. Men hvorfor har det blitt slik?

Jeg har vært bonde i Ringsaker kommune i Innlandet i over 10 år. Jeg driver da landbruk i et område hvor det er mulig med dyrking av korn. Jeg driver melkeproduksjon i samdrift med naboen, på en gård hvor det har vært melkeproduksjon i uminnelige tider, jeg viderefører sånn sett en historie bakover i generasjoner.

Samtidig har jeg fulgt med i landbrukspolitikken, og det er særlig et viktig poeng jeg vil trekke fram her. Kornproduksjon har i hele min tid som bonde, vært blant de produksjonene i landbruket med dårligst inntjening.

Ser man på offisielle tall som blir brukt i jordbruksoppgjøret, såkalte driftsgranskinger, ser man at kornprodusenter er blant dem som tjener minst per time. Samtidig slår effektiviseringen inn også her, man må stadig ha større areal for å oppnå samme inntekter som før, samtidig som maskinene blir større og dyrere.

Uten at jeg kan påstå å ha vitenskapelige tall for dette, tror jeg at mange som har overtatt gårdsbruk i kornområdene, ikke har lyst til å drive på ren idealisme og dugnad. Mange har lyst på en arbeidsplass hele året. Samtidig har det vært behov for mer storfekjøtt.

Jeg synes ikke det er rart at mange har tenkt at de har lyst til å være heltidsbønder.

De har kanskje en del små jorder, som er mer egnet til gras og beite, enn stadig større treskere og maskiner. De tenker kanskje også at jorda der de dyrker korn har godt av litt husdyrgjødsel, for å øke andelen organisk materiale.

Nå blir disse bøndene angrepet fra flere kanter. De driver ifølge mange en klimafiendtlig produksjon, og de dyrker fôr der det kan dyrkes mat til folk.

Prøv heller enn å gi disse bøndene dårlig samvittighet, å øke lønnsomheten i kornproduksjon der det går, og gjør beiting og grasproduksjon mer lønnsomt der det er best.

Vi bønder er generelt ganske flinke til å gjøre det som lønner seg. Vil dere ha mer kornproduksjon, så må det satses på. Vil dere ha mer produksjon av storfekjøtt basert på gras og beite, må det satses på. Så enkelt, og samtidig så komplisert er det.

Hvis vi samtidig kunne enes om at det er karbonet vi frigjør fra langt unner jordskorpa, som er problemet, og ikke det som er en naturlig del av kretsløpet over bakken, hadde vi kommet langt. Men det er kanskje et lengre lerret å bleke …