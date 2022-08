Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund informerer i en kronikk i Nationen 24.08 at 400 tonn med egg har blitt kastet det siste året, uten en eneste gang å nevne hønene som har lagt dem. Teksten handlet kun om eggprodusentene som, ifølge Juul-Hansen, har måttet betale for de 400 tonnene med egg som ble sendt til destruksjon.

Kronikken viser igjen hvordan dagens industrielle produksjon fjerner aktørene i bransjen fra dyrene. Verpehønene i Norge er avlet til å legge rundt ett egg om dagen, 320 egg i året. Dette er en enorm påkjenning for dem og dårlig dyrevelferd. Situasjonen blir ytterligere uforståelig når man år etter år leser om overproduksjonen av egg.

I fjor ble det kjent at mange verpehøner får brudd i kjølbeinet, forlengelsen av brystbeinet, når de legger egg. Årsaken er at eggene er for store i forhold til hønas kropp. Veterinærer i Animalia har god kjennskap til dette. Forskere forteller som naturlig at dyrene lider; både når bruddet oppstår og etterpå, da hønene ikke får smertestillende medisin.

Myndighetene stanser ikke produksjonen av egg av den grunn. Forbrukerne blir heller ikke informert om kjølbeinsbruddene som hønene påføres når de kjøper egg i butikken.

Dyrevelferdsloven blir igjen bare tomme fraser slik produksjonsdyrene i Norge behandles.

Der de fleste forbrukere anser at dagens kylling- og eggproduksjon er industriell, har Juul-Hansen tidligere uttalt i media at den ikke er det. Verpehønene og andre produksjonsdyr trenger slik sett både politikere og bransjeledere som ser dem og taler deres sak, og som ikke kun er opptatt av bondens økonomi.

Ordet eggprodusenter som Juul-Hansen bruker i kronikken er også misvisende. Det er hønene som legger eggene og produserer dem, ikke bøndene. Bøndene samler bare inn eggene og selger dem.