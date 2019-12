Hvorfor må det hete nasjonalpark?

Noen mener skogen blir ufremkommelig, andre argumenter for at friluftslivet får bedre kår. Og atter noen mener at et naturområde som «lever sitt eget liv» i et område som er så nær landets mest befolkningstette område, Oslo, er et «adelsmerke».

At skogen blir ufremkommelig, tror ikke NORSKOG. Men tilgjengelig er en annen sak, når veier og dammer i følge lover for nasjonalparker, egentlig skal fjernes. Det kan være politikerne velger å gå mot egen lov her, fordi man for enhver pris vil at Østmarka skal hete nasjonalpark. Men for de to viktige miljøverdiene, biologisk mangfold og klima, er en kombinasjon av bruk av skogen og vern av spesielt artsrike områder den beste og mest bærekraftige løsningen, etter vår mening. Samtidig får friluftslivet gode rammer og det skapes verdier til en grønn næring. Dette er vinn – vinn – vinn for alle.

Biologisk mangfold: I Østmarka er det allerede to reservater for artsvern. Å supplere disse med å sette av såkalte nøkkelbiotoper der det drives skogbruk, vil gi god beskyttelse for det biologiske mangfoldet i Østmarka.

Klima og verdiskaping: Å samtidig ta ut tømmer andre steder i marka, som er fornybart råstoff til en grønn næring, vil være med å bidra positivt til klima og det grønne skiftet. Skog binder karbon og trevirke lagrer det i produktene vi lager. Og alt som kan lages av olje, kan lages av tre.

Friluftslivet: Samtidig er friluftslivet i Østmarka allerede meget godt ivaretatt med stier, skiløyper og skogsbilveger slik det er i dag. Skogbruket tar også hensyn til dette. Og Oslofolk får på denne måten oppleve og se grønn næring i sitt nærområde, på tur. NORSKOG tror det er viktig å se og lære hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte, skal vi nå det grønne skiftet.

Alle disse behovene fungerer allerede i god harmoni. Hvorfor må det for enhver pris hete nasjonalpark?