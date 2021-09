Hvorfor helseforetaksmodellen?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Først og fremst er det viktig at vi i fortsettelsen får en langt større politisk påvirkning på sykehusene, samtidig med en regional og lokal forankring. I tillegg er det helt nødvendig at den kroniske underfinansieringen av sykehusene stanses.

Les også: Sykehusene tilbake til folkevalgt styring

20 år etter at staten overtok som eier av sykehusene er det ingen som ønsker seg tilbake til 19 sykehuseiere. For Arbeiderpartiet er helseforetaksmodellen ingen hellig ku, men et praktisk kompromiss som kombinerer staten som enhetlig eier av spesialisthelsetjenesten, med regional styring av ressursene, nærmest mulig pasienten. Arbeiderpartiet kan være med på å drøfte det meste i helseforetaksmodellen, men det skal ikke gå på bekostning av ventetid og behandlingskvalitet. Her har utviklingen de siste tjue årene vært positiv, så lenge vi, i motsetning til nå, har hatt regjeringer med vilje til å stille opp med nok penger.

Det er på det rene at det har vært en økende byråkratisering av helseforetakene og antallet ledernivåer har økt. Dette har ført til en avstand mellom utøvende fagpersonell og toppledelsen i foretakene. Mye av kritikken mot dagens modell har vært knyttet til New Public Management (NPM) hvor pasientene er «kunder» og sykehusene er «tjenesteleverandører». Høyres sykehuspolitikk har forsterket denne styringsformen de siste 8 årene gjennom økt andel innsatsstyrt finansiering (ISF). Til og med psykisk helsevern er nå underlagt denne finansieringsformen. Dette har Arbeiderpartiet aktivt stemt imot i Stortinget.

Annonse

Arbeiderpartiet vil ta et oppgjør med dagens detaljerte målstyring. Resultater i helsetjenesten er og blir viktig, og tjenesten må drives effektivt for å rekke over alle pasientene – men vi mener at pendelen mot markedstenkning og målstyring under høyreregjeringen har gått altfor langt. Det har gått på bekostning av andre viktige verdier i tjenesten, som tillit til ansatte og ledere som er tett på tjenesten.

Fagfolkene må få større rom og fleksibilitet til å løse utfordringer i tjenesten etter faglige vurderinger, og vi må øke deres medbestemmelse i viktige beslutninger. Det innebærer konkrete endringer mot mer basisbevilgning/finansiering knyttet til faglig kvalitet og mindre innsatsstyrt finansiering.

For å få til forbedringer er det behov for å endre på styrings- og tenkemåter som er innarbeidet gjennom et helt system over flere tiår. Pasienten bryr seg ikke om hvem som har ansvaret og skal i størst mulig grad møte en sømløs helsetjeneste. Dette må speiles i hvordan vi styrer, leder og finansierer hele helsetjenesten. 90 % av all helsehjelp foregår i kommunen, det bør forplikte en helseminister til å tenke helhetlig i langt større grad enn det vi har sett med Høyre i regjering.

Det Arbeiderpartiet skal sørge for, er mer politisk kompetanse i styrene, mer forpliktende planlegging og samarbeid mellom sykehus og kommunene og mindre stykkprisfinansiering. Vi vil ta et oppgjør med Høyres privatiseringsreformer i helsetjenesten.

Vi trenger at det fremover er stabilitet rundt organiseringen av sykehusene, bedre økonomi, utvikling av nye behandlingsmetoder, nye medikamenter, ny teknologi, god faglig ledelse og kompetente ansatte. Det arbeidet skal Arbeiderpartiet sitte i førersete på.

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet