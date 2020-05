Hvorfor har vi skog i Norge, Norskog?

Sjefen i Norskog, Benthe Løvenskiold, mener at rapporten til Klima- og miljødepartementet om naturmangfold er svært unyansert og ensidig. Hun burde tenke over spørsmålet jeg stiller her i min overskrift. Hvorfor har Norge et flott levende skogmiljø, når Baffin Island som er omtrent like stort som vårt land knapt har et eneste tre?

Norge har gått gjennom millennia og istider, og er blitt skrapt ned til fjellgrunnen flere ganger. Hvorfor har vi skog når Baffin Island på samme breddegrad har ingen skog? En god del av svaret er at migrerende sjøfuglene har gjødslet landet, antakelig like lenge som fugler har eksistert, cirka 200 millioner år. Norge er så heldig at fugletrekket nordover følger vår kystlinje. Det er disse som har sikret at vi har skog, og ikke en tundra, og deres overlevelse er en del av Aichi-målene som departementet er opptatt av.

Det er klart at Golfstrømmen har spilt en rolle, den har tilført vårt land mye varme og tiltrukket fuglene, men den kan i seg selv ikke har tilført landet både noen prosentdeler av landet et dyrkbare jordsmonn, og tilstrekkelig næring ellers i landet til å støtte danningen av våre store skoger.

Skogsdrift bør aldri overlates til et kortsiktig forvaltningsregime.