Hvorfor gjør du ikke det du sier, Gunhild Stordalen?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

«Uten bøndene har vi ingenting. Uten dem har vi ikke noe selvforsyning, og det betyr at vi egentlig ikke har noe land» (Gunhild Stordalen, Nationen, 13. april). Dette er et alvorlig budskap som vi deler fullt ut, men det er lite verdt hvis det ikke blir fylt med innhold og handling. Det har Stordalen ikke gjort, tvert imot.

Maten på tallerkenen påvirker hvor livskraftig og bærekraftig norsk matproduksjon blir. I praksis oppfordrer Stordalen forbrukerne til et kosthold som betyr at bøndene i store deler av landet blir overflødige, med en katastrofal lav selvforsyning som resultat.

Gunhilds ukemeny presentert for mindre enn fire måneder siden (Dagbladet 28. desember) er en oppskrift på hvordan norsk landbasert matproduksjon kan bygges ned. Den inneholder kun maks 60 gram kjøtt (kjøttdeig) per person fra småfe eller storfe.

Et så lavt kjøttforbruk betyr at minst 85 prosent av saue- og storfekjøttproduksjonen faller bort. Dette står i sterk kontrast til uttalelsen «Bøndene må få den respekten og verdsettelsen de fortjener. Hvis de kaster inn håndkleet, er det ikke deres problem, men vårt».

Ikke nok med det. Det finnes ikke en dråpe norsk kumjølk eller produkter av kumjølk som ost, yoghurt, smør, rømme og fløte på Gunhilds ukemeny. Eneste mjølkeprodukt som kanskje er av norsk opphav er fersk geitost. Stordalen anbefaler heller langreise greske og italienske mjølkeprodukter på bekostning av kortreiste og bærekraftige norske produkter.

Mjølkeprodukter og rødt kjøtt er bærebjelken i det norske jordbruket, og utgjør store deler av den landbaserte matproduksjonen i Norge. Ja, vi kan og bør dyrke mer grønnsaker, frukt og bær, men det vil monne lite, og kan ikke erstatte mjølk og kjøtt i næringsinnhold.

Potet kan dyrkes over store deler av Norge. Den er viktig for matsikkerheten, og har et lavt klimaavtrykk. Men poteten avspises i Gunnhilds meny med et ukeforbruk på kun en mellomstor knoll. Importerte, langreiste matvarer, derimot, som mandler, nøtter, linser mv. har fått stor plass i menyen.

Troverdigheten til Gunhild Stordalen er satt på en alvorlig prøve. Budskapet «Uten bøndene har vi ingenting ...» forblir hult og uten mening så lenge Stordalen nærmest fjerner mjølk, kjøtt og poteter fra menyen og velger import framfor norsk mat.

Stordalen gjør bøndene en bjørnetjeneste ved å snakke med store bokstaver om hvor viktige de er, men samtidig reklamerer for et kosthold som i praksis sparker beina under livsgrunnlaget til svært mange bønder. Et påtrengende spørsmål blir derfor: Hvorfor gjør ikke Stordalen som hun sier?