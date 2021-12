Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kronikken gir inntrykk av et respektløst syn på dyr som etter min mening er uakseptabelt.

Kama Muta er fra språket sanskrit, og kan best oversettes med å bli «beveget av kjærlighet». Almli forteller at å gå på jakt gir henne den optimale lykkefølelse, og at hun dreper av hensyn til dyrene, eller for å bevare dyrene, som hun skriver.

Jeg er i prinsippet ikke motstander av jakt. Vår inngripen og påvirkning av naturen har skapt en ubalanse som mest sannsynlig gjør det nødvendig å gripe inn med regulerende tiltak.

Det er tross alt bedre å bli drept, forhåpentligvis hurtig av ei kule, enn å sulte i hjel eller bli påkjørt av biler og tog. Jeg har respekt for de som ser det som en oppgave å opprettholde en balanse i naturen som forhindrer at dyr lider på en unødvendig måte.

Overskriften i kronikken er: «Hvorfor jeg går på jakt». Det forklarer Almli godt, det er av hensyn til seg selv og ikke til dyr. Hun trekker fram det positive med å komme seg ut i naturen, altså den klassiske forklaringen. Og det betviles ikke.

Men etter min mening går det ikke an å bortforklare at det egentlige målet er å drepe (et mer riktig ord for jakt). Uten å drepe er ikke jakten fullendt, selv om man av og til mislykkes i det. Hun beskriver en komplett lykkefølelse, sammenlignbart med forelskelse og å ha sex.

Det er denne holdningen til dyr som får meg til å reagere. Hun går ikke ut i naturen for å drepe av hensyn til dyrene, men for å tilfredsstille sine behov for spenning og opplevelser. Alle som driver med jakt vil av og til oppleve skadeskyting, noe som påfører dyrene store lidelser. Dette godtas for å kunne oppleve den herlige følelsen det er å jakte.

Det er positivt at Almli er ærlig om den egentlige årsaken til at hun jakter. De fleste meningsytringer fra jegerhold bærer preg av vikarierende forklaringer, og iherdige forsøk på å bortforklare den egentlige årsaken til at de jakter.

Almli ønsker å fornemme urmennesket i seg. Urmennesket drepte for å overleve, og skydde ingen metoder for å drepe. De hadde ikke den kunnskapen om dyr som vi har i dag. Heldigvis er mange av de bestialske metodene nå forbudt. Urmenneskets følelser og syn på dyr bør være et tilbakelagt stadium, det tilhører en helt annen tid.

I Almli sin kronikk ser jeg ingen tegn til respekt for dyrs liv. Dyr er til for å kunne drepes for å tilfredsstille Almli sitt behov for opplevelser og spenning. Almli og andre som jakter (dreper dyr) for fornøyelsen og spennings skyld, bør tenke over om dette er riktig.

Av kronikken framgår det at Almli ikke kan oppleve den fullverdige lykkefølelsen ute i naturen (Kama Muta) med «bare utsikt, foto eller mosjon». Underforstått at det er nødvendig å bære på et våpen med muligheten for å drepe.

Forskning på dyrs egenskaper har gjort store framskritt de senere år. Den indikerer at vi alle kanskje bør revurdere noen av våre holdninger til dyr. Det er lett å finne seriøst stoff om dette i bøker og tilgjengelige forskningsrapporter.

Jeg kan for eksempel anbefale professor ved Universitetet i Oslo, Ragnhild Aslaug Sollund, sin bok «Bare et dyr». Boka er på ca. 450 sider, og med et utall av henvisninger til forskning og kunnskapsbasert informasjon om dyr. Alle med interesse for dyr, jegere og Almli inkludert, bør ønske seg denne boken som julegave.