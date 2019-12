Hvorfor fremmet Rødt mistillitsforslaget mot Hauglie?

Tusenvis er rammet av Norgeshistoriens største rettsskandale i fredstid. Rødt støtter en grundig gransking og behandling for å komme til bunns i saken. Ofrene må få oppreisning og staten må sørge for rettferdighet. Det må også avdekkes hvilket ansvar andre statsråder og tidligere regjeringer har. Men det står ikke i motsetning til å vurdere tilliten til sittende statsråd.

Vi vet at alvoret og omfanget har økt under Hauglies tid som statsråd. Vi vet at sendrektigheten har bidratt til justismord. Vi vet derfor nok til å slå fast at Anniken Hauglie må gå.

For det første har statsråden selv gjort skjebnesvangre feil. Politisk ledelse i departementet instruerte NAV i februar om ikke å gjennomgå gamle saker, bare legge om praksis framover. Begrunnelsen var at det kunne være «administrativt krevende» å gjenoppta avslåtte søknader. Hauglie motsatte seg altså aktivt å få full oversikt og rette opp i urett.

For det andre gjorde statsråden ingenting da sakens alvor ble klart. 30. august orienterte NAV Hauglie om at det var «sannsynlig at personer er blitt domfelt på feil grunnlag». Hun fikk beskjed om at mennesker kunne være dømt til ubetinget fengsel. Likevel tok det to uker før departementet møtte NAV. Deretter fem uker til før Riksadvokaten ble orientert. Og det er Riksadvokaten som får folk ut av fengsel.

Annonse

Statsrådens sendrektighet har hatt alvorlige konsekvenser. I september og ut oktober ble folk både dømt til og sittende i fengsel. Det har også blitt stilt spørsmål ved om statsråden har overholdt informasjonsplikten til Stortinget etter Grunnloven. Etter Hauglies redegjørelse til Stortinget 5. november har det kommet en rekke opplysninger som strider mot det statsråden sa.

Andre partier og noen medier, deriblant Nationen, mener mistillitsforslaget kom for tidlig. Men hvorfor skal Stortinget ha tillit til en statsråd som er ansvarlig for disse feilene? Flere partier sa de trengte mer tid til å ta stilling. Det hadde de muligheten til, men valgte heller å stemme ned forslaget raskt.

Nationen trekker også linjer til mistillitsforslaget mot Listhaug, og påpeker helt korrekt at det var en annen type sak, stilt i en annen politisk situasjon. Men det er irrelevant, vårt forslag mot Hauglie er reist på selvstendig grunnlag, ikke fordi vi mener saken minner om Listhaug-saken.

At Rødts forslag ble nedstemt, står ikke i veien for at det kan fremmes mistillitsforslag mot Hauglie eller andre statsråder på et senere tidspunkt. Men Høyre og Frp antyder allerede nå at heller ikke kontrollkomiteen kan konkludere på nyåret, fordi regjeringas eget granskingsutvalg ikke leverer rapporten sin før neste sommer.

Blant mange i befolkninga er tålmodigheten for lengst slutt. Folk ser hvor lang tid det har gått, hvor mye vi allerede veit i saken, og at statsråder har måttet gå for langt mindre tidligere. Mange frykter at saken kan koke bort i kålen. Den tålmodigheten de andre partiene viser Anniken Hauglie, har neppe noen NAV-søkende blitt møtt med.

Også maktpersoner må stilles til ansvar. Hele opposisjonen sier de vil til bunns i skandalen. Vi skal bidra med vårt.