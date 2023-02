Hvorfor angripe bonden, Høyre?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Oppskriften var å skrote de økte målprisene som bøndene framforhandlet i fjorårets jordbruksoppgjør, utfordre importvernet for landbruksprodukter og videreføre de konkurransepolitiske tiltakene innenfor meierisektoren.

I tillegg ville hun gitt mer strømstøtte til bedriftene, «blant annet for dem som driver produksjon og distribusjon ut i butikkene».

Solberg velger tydeligvis å se helt bort fra at regjeringen har innført en egen strømstøtteordning for jordbruks – og veksthusnæringen, som er den rauseste strømstøtteordningen for norsk næringsliv.

Og selv om regjeringen har varslet en gradvis nedtrapping av de konkurransepolitiske tiltakene i meierisektoren, er dette noe som foreløpig ikke er gjennomført. Men det er verdt å merke seg at dette er noe som nå finansieres over melkeprisen, så her har nok Høyre misforstått.

Høyres «løsning» på prisøkningene på mat går tydeligvis først og fremst ut på å svekke rammebetingelsene for den norske bonden.

Reduserte målpriser, slik Høyre tar til orde for, vil ramme bønder som produserer melk, korn og enkelte grøntprodukter, og føre til at de får en mindre andel av avkastningen i verdikjeden for mat. For Arbeiderpartiet er det helt unaturlig å gyve løs på bonden når vi skal peke på hvilket ledd i verdikjeden som bør vise moderasjon.

Flere av de aller rikeste her i landet er på toppen av verdikjeden på dagligvarer, mens få av dem er å finne ute på åkeren eller i fjøset.

Det er også underlig at Høyre nekter å forstå at å utfordre importvernet vil få store konsekvenser for norsk matproduksjon. I Arbeiderpartiet er vi tydelige på at vi må slå ring om tollvernet, som en av bærebjelkene i landbrukspolitikken. Importvernet har stor betydning for bosetting, verdiskaping og levende bygder rundt omkring i hele landet.

Høyre vil heller ikke ta inn over seg at de grepene regjeringen har tatt i landbrukspolitikken gjør at mindre deler av kostnadsøkningene må tas ut i markedet, noe som reduserer presset på matpriser.

Dette gjelder spesielt det historisk gode jordbruksoppgjøret i fjor, hvor en stor del av den ekstraordinære kostnadsveksten for bonden ble kompensert med økt budsjettstøtte. Og ikke minst var det viktig at regjeringen innfridde jordbrukets krav i tilleggsforhandlingene allerede kort tid etter regjeringsskiftet høsten 2021, som følge av den sterke kostnadsveksten.

Her hadde Erna Solberg kastet kortene og overlatt ansvaret til en ny regjering.

Vi har nå en regjering som tar politisk styring over dagligvaremarkedet, noe som har vært etterlyst lenge, og av mange. Det ser også ut til å ha hatt en viss effekt at næringsministeren og landbruksministeren begge har vært så tydelige i sine advarsler til matvarekjedene.

Men også dette ser ut til å ha falt Høyre tungt for brystet. Høyres landbrukspolitiske talsperson Lene Westgaard-Halle har flere ganger anklaget regjeringspartiene for å gjøre dagligvarekjedene til syndebukk for de høye matvareprisene. Høyres motsvar er åpenbart å peke på bonden og gå til angrep på dem som produserer maten vår.

Så mens Høyre angriper den norske bonden, er regjeringen i full gang med å stake ut en ny kurs i landbrukspolitikken, med økt norsk matproduksjon og økt sjølforsyningsgrad som mål.

Dette er viktig i den situasjonen verden er i nå. Vi må sørge for å ruste norsk landbruk for å kunne utføre sitt viktige samfunnsoppdrag, som er å sikre befolkninga nok og trygg mat, og samtidig sikre framtidsretta arbeidsplasser og økt verdiskaping.