Hvordan skal jordbrukets samfunnsoppdrag løses i fremtiden?

Senterpartiet har levert et representantforslag i Stortinget som beskriver jordbrukets samfunnsoppdrag frem mot 2026 med en målsetting om minst 50 prosent selvforsyning av jordbruksvarer. Dette er et bidrag til nyere norsk historie som vil utfordre eget parti og de vi skal samarbeid med i fremtiden. Dette forslaget vil være et særdeles viktig debattgrunnlag fremfor årets valg- og stortingsvalget om to år.

Forrige gang det var et syv års opptrappingsvedtak var i 1975, den gangen gjaldt vedtaket i hovedsak bøndenes inntektsutvikling.

Forslaget vil gi et grunnlag for en bredere samfunnsdebatt og gjelde produksjon av mer mat, basert på norske ressurser.

Det er et krevende forslag som vil påvirke måten vi tenker jordbrukspolitikk. Planen krever ikke flere milliarder, men retning for en samfunnspolitikk der bygder, arealer, landskap, utmark og produksjonsmåter skal settes inn mot jordbrukets svært viktige samfunnsoppdrag. Dette oppdraget er grunnleggende i ethvert samfunn og for ethvert liv og er helt avgjørende for å sikre legitimiteten i norsk landbruk.

Gjennom dette arbeidet må vi klare å stimulere folk til å kjøpe mat produsert i Norge på norske råvarer. Åpne kultur landskap, attraktivt reiseliv og trygg mat vil løfte frem verdier vi nordmenn ønsker å assosiere oss med. 50 prosent målet vil sette fart på verdi diskusjonen som må omsettes i praktisk handling.

Det vil bli politiske tøffe slag som vi i Senterpartiet vil fronte på en offensiv måte. Dette er en tydelige målsetting som det vil være svært vanskelig å kamuflere med symbolpolitikk som vi opplevde når regjerings partiene nå gikk inn for forbud mot dyrking av myr.

Det første som må gjøres er å være tydelig på at 40 prosent selvforsyningsgrad er for lite. I tillegg må det være en selvfølge at plante og husdyr produksjon må samsvare med etterspørselen. Et landbruk kan ikke slås av eller på etter hvert som tilfeldige ideer dukker opp.

En tredel av matjorda i Norge kan brukes til å dyrke korn og grønnsaker resten går til grasproduksjon som gjennom husdyrhold blir til menneskeføde. Vi må øke kunnskapen om å produsere mat i hele landet, store areal er kun egnet for grovfor produksjon. Vi må utnytte vårt grasareal på en bedre måte. Husdyrproduksjon på norske for areal må være en ledetråd i dette arbeidet.

For å være presis er det selvforsyningsgraden korrigert for import av for som skal økes til minst 50 prosent. En avgjørende faktor er å utnytte høyeste mulighet for tollvern til enhver tid.

I dag er det 1,5 daa fulldyrka areal pr. innbygger i Norge, i 2000 var det 2,0 daa pr. innbygger.

Fjorårets produksjon var på rekordlave 30 prosent. Denne opptrappingsplanen vil gi langsiktighet for bønder og trygghet for befolkningen.

Vi må styrke fruktbarheten i jorda gjennom ny teknologi, styrke vern av matjord, ta i bruk utmarka og bruke areal som er lagt brakk. Vi må legge til rette for at de arealene som kan brukes til korn og grønnsaks produksjon nettopp blir brukt til det. Det er også verdt å merke seg at disse arealene er ekstra utsatt for nedbygging.

FN-rapporter viser at matvaresikkerheten er truet på alle nivåer. Avhengighet av import gjør oss ekstra sårbare for internasjonale svingninger og naturkatastrofer.

Det har gjennom historien vært et mål for de fleste nasjoner å brødfø egen befolkning. Denne planen er som skapt for bioøkonomi satsing, der landbruket ikke må glemmes men være i front.