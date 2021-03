Hvordan skal det gå med matkulturen om vi slutter å utvikle oss, Bårdsgård?

Prior har tatt frem det gamle slagordet «Sunn matglede siden 1929». Det er nettopp fordi vi har utviklet kategorien egg og hvitt kjøtt, at vi kan glede oss over snart 100 år med matglede.

2. mars kritiserer debattleder Hans Bårdsgård Nortura for slagordet i Priors nye logo. Samtidig får Prior kritikk for å lage både juleprodukter av kylling og kyllingpølser.

Det stemmer, som Bårdsgård skriver, at Prior som merkevare ble etablert i 1977. Men organisasjonen bak merkevaren, Norske Eggcentraler, ble etablert i 1929. Senere skiftet også Norske Eggcentraler navn til Prior og i dag er Prior eid av Nortura SA.

Som en rekke organisasjoner og merkevarer med lang fartstid, har det naturlig nok skjedd endringer opp igjennom. Historien forsvinner ikke av den grunn. Vår organisasjon har drevet med «sunn matglede siden 1929» og det kan ingen ta ifra oss.

Les også: Nortura vil ikke si hva Priors logoendring koster

Hvis Bårdsgård skal kritisere alle merkevarer som har gjort navn- og organisasjonsendringer, men likevel løfter frem sine røtter, blir det lange dager på hjemmekontoret fremover.

Annonse

Bårdsgård retter også kritikken mot at Prior-logoen og slagordet brukes på produkter av kylling, ettersom kylling knapt ble spist i Norge i 1929. Dette stemmer også – kylling som råvare har ikke en lang tradisjon i Norge. Jeg vil tørre å påstå at hadde det ikke vært for arbeidet Prior gjorde på 70- og 80-tallet ville tradisjonen vært enda kortere – og kanskje hadde mer av kyllingen i norske butikker i dag vært importert.

Det sier seg selv at man ikke lager en ny merkevare hver gang man utvikler nye type produkter. Og jeg vil jo si at det å legge egg og kylling under samme merkevare heller ikke er helt fjernt.

Les også: Her er den nye logoen til Prior

Verken den norske matkulturen eller nordmenns helse har lidd av at det har kommet et magrere alternativ til tradisjonelle pølser av svin i butikkene. Når vi først har slaktet en kylling er vi også nødt til å utnytte mer enn bare brystfileteene og vingene – farseprodukter som pølser gjør at vi kan bruke hele dyret.

Bårdsgård må gjerne være bekymret for norsk matkultur, men da mangler han også noen viktige historiske referanser og perspektiver. For hva skjer med matkulturen om vi slutter å utvikle oss? Det er utviklingen Prior representerer som gjør at vi har kunnet drive med sunn, og ikke minst norsk, matglede i snart 100 år.

Matkultur er ikke konstant eller forbeholdt retter og produkter som ble utviklet i løpet av en viss tidsperiode. I så fall er det flaks at den fornorskede versjonen av danskenes and i kål traff på rett tidspunkt - slik at vi i dag kan kalle fårikål for matkultur og Norges nasjonalrett!

Avslutningsvis. Det som synes å irritere Bårdsgård aller mest er at Prior lager gode wienerpølser med kyllingkjøtt. Vi kan berolige ham med at det er femten år siden det ble lov å bruke andre kjøttslag enn storfe- og svinekjøtt i wiener-resepten. I Prior har vi produsert wienerpølser av kylling med suksess i snart 20 år og folk liker dem stadig bedre. Det siste året har vi solgt, og folk har spist, mer enn 3800 tonn pølser fra Prior. Enten med lompe eller brød. Ketchup eller sennep.

Bårdsgård og den norske forbruker skal ha lov til å velge storfe- og svin til sine lomper, men det er det nå en gang slik at Prior foretrekker kylling i pølsene. Det tjener den norske kyllingbonden på, det gjør produktutvalget litt mer mangfoldig og hverdagen til titusenvis av norske forbrukere litt lysere.