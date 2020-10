Hvordan mestre livet?

Det enorme spørsmålet om hva som gir et godt liv, var tema for P2s program Ekko tidligere i høst. Redaksjonen inviterte hele Norge med for å belyse temaet; lyttere og et ekspertpanel med filosofer og psykologer. Jeg fikk anledning til å svare med et tema som har gått igjen i intervjuer jeg har gjort i norske lokalsamfunn: Det gir mening i livet å være produsent mer enn konsument!

Har du tenkt over hvilken rolle du tar i egen hverdag? Om du lar livet preges av skapte, kanskje innbilte behov, eller om du aktivt er med og former livet og omgivelsene dine? Tar du styringa, er du selv med og produserer det som trengs, definerer hva som trengs for at du skal ha et godt liv?

Naturligvis kan du ikke skape alt selv, det bør heller ikke være målet. Da sliter du deg ut. Men det finnes nyanser, en akse å leve på, hvor ytterpunktene er å få alt du trenger levert, drøvtygd og ferdig, eller å rigge det meste selv.

De ulike mennesketypene lever overalt, i bygd og by, men det later til å være en overvekt av det vi kan kalle «produsenter» i områder med færre mennesker.

Det handler om at det er færre hender til å dra lasset slike steder; færre til å produsere ei forestilling, til å organisere et vannverk, ei båthavn, en klassetur, et hjelpekorps, et idrettslag. Skal det bli korpsmusikk 17. mai, må alle i små samfunn spille på og med det de har. Spiller du ikke, må du i alle fall bake kake, skrive tale, hente løv til gymsalen eller vaske opp.

Det er også færre som forsøker å påvirke deg utenfor byenes neonlys. Skjermet fra reklameplakater, utstillingsvinduer og forførende arkitektur, kan tanken produsere fritt. Det har kunstnere gjennom tidene visst å benytte seg av. Når de virkelig skulle skape, søkte mange til et stille rom på landet, til naturen. I alle fall har det vært sånn inntil nylig, før alle levde mye liv foran skjermen, overalt …

Et annet særtrekk ved mindre folketette områder, som fortsatt bidrar til å skape forholdsvis mer produksjon enn konsum, er at det er lengre til ulike tjenesteleverandører og spesialbutikker.

Trenger du, eller har lyst til å løse en oppgave straks, må du gjerne være kreativ og finne løsninger. Kanskje må du hive deg rundt. Reparere utelampa før neste besøk ramler i trappa, sy hullet i kjolen før helgas julebord, mekke traktoren midt i slotta. Det kan ta tid å vente på at noen kan gjøre det for deg, eller få tak i nytt.

Svaret på hva som skaper et godt liv, er langt på vei individuelt. Men noe har vi til felles.

Poenget er: uansett grunn finner folk stor mening i å skape. I en rekke intervju har jeg hørt folk fortelle om stolthet, trivsel og mening i å produsere. Om følt frihet, kontroll og mestring fordi de har kunnet hjelpe seg selv, særlig når de også har sett og kjent nytte i etterkant.

Ei nygravd grøft, hjemmebakte brød, en strikka genser, et uthus, ei grønnsakavling, ei forestilling i det dugnadsdrevne lokalet. Å produsere og reparere det som trengs bidrar til følt robusthet for hver enkelt, og for samfunnet som helhet.

Robuste samfunn krever folk som tar tak, og vet hvordan de skal gjøre det. Å produsere på slike måter binder også mennesker til en sammenheng med de rundt, til omgivelsene og til en historie. Du lærer av noen som har erfaring, og du produserer et sted.

Å være bare «konsument» krever kanskje at du har penger, men gjør deg ellers nokså fattig. Det er lett å gå for ferdigpizza, om du har anledning til det, men får uendelig mye mer «på kjøpet» om du produserer mye av måltidet selv.

Kanskje innebærer det å fiske eller jakte, bli kjent i nærområdene, få naturopplevelser, spennende øyeblikk og kunnskap om å håndtere råstoffene. Velger du å dyrke eller ale opp maten, krever også det fysisk aktivitet, kunnskap og glede i å se noe vokse. Det samme gjelder de fleste områder i livet.

Du kan velge den lettvinte løsningen å kjøpe deg varme fra ei varmepumpe, eller du kan produsere ved selv. Kjenne gleden ved å holde på ute, lukta av skog, mestring over vinterens stabel. Vedproduksjon gir styrke på langt flere nivå, sammenlignet med tilsvarende treningseffekt i studio.

I store deler av Norge, kanskje litt mer på bygda – i alle fall på hytta, oppskatter vi fortsatt det å produsere. Heldigvis. Dagens mediebilde, økt personlig økonomi, netthandel, og en sterk fortelling om at ««i fritiden» skal du ikke produsere, men konsumere», er alle elementer som drar i konsumets retning. Men på hytta er det fortsatt lov, der kan du snekre litt selv, hugge ved.

I byene ser vi også tendenser til at menneskelig behov for å produsere til eget liv presse seg frem i trendy balkongkasser og andelshager. Men ideen om å være produsent i eget liv er under sterkt press. Forbruksjaget, mobilskjermen og sosiale media beslaglegger ikke bare mange timer hver dag, men preger hvordan du oppfatter verden, hva som har verdi.

Mye av innholdet er løsrevet lokal geografi, din historie og har mål om økonomisk vekst et annet sted. Tilbake sitter konsumenten og opplever fremmedgjøring, menings- og funksjonstapping i eget liv.

Svaret på hva som skaper et godt liv, er langt på vei individuelt. Men noe har vi til felles. Vi liker å føle oss nyttige, kjenne mestring og være en del av en sammenheng.

Så kanskje skal du la dette bli et «ekko» i eget liv også: Produser fremfor å konsumer! Ikke med mål om prestasjon, ikke for å produsere unyttige saker, men for din egen del, for de rundt deg, for Jorda.