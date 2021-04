Nationens oppslag om hjelp til småbarnsmødre trenger en oppfølgende kommentar.

Mange spør seg om det ikke er mulig å gjøre mer for å hjelpe unge mødre klare seg bedre økonomisk. Andre er opptatt av hvor mange barn som fødes her til lands. Mennesker som gjerne har høyere fruktbarhetsmål enn det vi ser i dag.

Som økonom er det da lett å påpeke at hvis man bruker nok penger så kan begge mål enkelt nås.

Enten man gjør SFO-ordninger/barnehager gratis, øker barnebidrag/kontantstøtte, eller andre tiltak, så er det godt mulig å nå begge mål ved å bruke ekstra midler over statsbudsjettet.

Et enkelt grep er å gi alle som får barn en halv million kroner per fødsel satt til side på deres private pensjonskonto. Midler som kan tas utenom vanlige budsjettregler, da det egentlig bare er overføring av midler fra et pensjonsfond til et annet vi snakker om: Fra statens fond til mødrenes private konto.

I det hele tatt er det bare fantasien som setter grenser hvis en virkelig ønsker å gi småbarnsmødre et økonomiske løft. Et løft som vil hjelpe frukbarhetstallene høyere til glede for de som ønsker seg slikt. Og ikke minst en hjelp til distriktene, hvor barnekullene gjerne er større enn i byene.