Hvor var Bjørnstad da Sp ba Frp sikre lave strømpriser?

Det er lagt fram en strømpakke, som svarer ut den situasjonen mange matprodusenter står i. Senterpartiet har levert et budsjett som kutter avgifter til folk flest. Vi innfridde jordbrukets krav på 754 millioner som en midlertidig kompensasjons for ekstraordinær kostnadsvekst.

Frp har siden i høst prøvd å renvaske seg selv, i håp om at deres handlinger i regjering eller som støttehjul skal bli glemt. Dette er ikke en veldig overaskende handling fra deres side, sett i lys den politikken de aktivt har ført gjennom sine 6 år i regjering, eller da de var ansvarlige for statsbudsjettet. Dette gjør de med en lemfeldig omgang med fakta.

Senterpartiet advarte Frp mot at deres politikk ville føre til økte strømpriser. Frps egen olje- og energiminister Tord Lien sa at han var «lei av lave strømpriser». Frp har samtidig med dette ivret etter å bygge nye utelandskabler, og ga konsesjon til byggingen av de nye utenlandskablene til Storbritannia og Tyskland.

Frp sørget også for at Norge meldte seg inn i Acer mens de hadde olje-og energiministeren. Acer har blant annet som mål å skape et integrert strømmarked i Europa, noe som vil gi dyrere strøm til folk og næringsliv.

Det er spesielt at vi nå må minne Frp på om hvilken politikk de selv har jobbet fram i de to siste stortingsperiodene. En politikk som har hatt et mål, høyere strømpris.

Senterpartiet ba Høyreregjeringen vinteren 2021 forberede seg på en situasjon med ekstraordinær høy strømpris. Det ønsket ikke den daværende regjeringen gjøre.

Høyre-regjeringen med støtte fra Frp ville heller ikke gå i samtaler med jordbruket da de ba om tilleggs forhandlinger i en situasjon der flere viktige produkter som trevirke og kunstgjødselprisene hadde eksplodert i taket.

Frp bør heller bruke tiden på å fortelle hva som er partiets politikk enn å bruke tiden på å så mistro til hva som er Senterpartiet og regjeringens politikk.