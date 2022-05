Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Skulle det skje, vil Nortura få et stort kyllingslakteri i hver sin ende av det største markedsgrunnlaget, ett ved svenskegrensa i Østfold, og ett helt nord i Trøndelag.

Til tross for at 52 prosent av landets befolkning bor på Østlandet, foregår kun 40 prosent av norsk kyllingproduksjon her. Misforholdet mellom produksjon og forbruk av kylling på Østlandet er 11.000 tonn per år.

Erfaring viser at der det er slakteri, der blir det vekst i produksjonen av hvitt kjøtt. Det er et stort behov for å bygge opp produksjonskapasiteten av kylling på Østlandet. En nedleggelse av kyllingslakteriet i Elverum vil bidra til å svekke et godt produsentmiljø som kan levere kortreiste og bærekraftige produkter. Nortura har et samfunnsansvar for å bidra til vekst der verdikjeden allerede er på plass.

I Trøndelag har Nortura 35 kyllingprodusenter. I Innlandet er det per i dag 90 kyllingprodusenter. Det fremstår derfor som uforståelig at det ikke utredes en videreutvikling av produksjon og slakteri i Innlandet istedenfor å bygge et nytt slakteri for et fåtall produsenter i Trøndelag.

Innlandet har hele verdikjeden på hvitt kjøtt. Mesteparten av fôrkornet produseres her, og det produseres også kraftfôr. Det er flere mordyr- og rugeggprodusenter, og klekkeri for leveranse av daggamle kyllinger.

I tillegg er det nok spredeareal i Innlandet. Tar du med de som produserer konsumegg i tillegg er det totalt 141 store anlegg for fjørfe i Innlandet. Dette er en velfungerende nærings- og kompetanseklynge som det er uforståelig at Nortura vil sette i spill.

I næringslivet satser man ofte på klynger for å gjøre gode miljøer enda bedre og endre sterkere. Nortura står i fare for å gjøre det motsatte ved å bygge ned en velfungerende verdikjede i Innlandet for å etablere seg i Trøndelag.

Nortura uttaler selv at markedet for kylling er i vekst. Men hvor ønsker de egentlig at veksten skal komme? Er det bærekraftig å øke antall kyllingprodusenter i Trøndelag? I tillegg vil et slakteri i hver enda av produksjonsmiljøene gjøre at Nortura mister beredskapsmuligheten ved produksjonstans. Elverum ligger godt plassert for å ta imot kylling fra både Trøndelag i Nord og fra resten av Østlandet.

Det kan virke som om Nortura som samvirke står i fare for å undergrave sine egne produsenter. Produsentene har investert mange millioner i kyllinghus og trenger forutsigbarhet og sikkerhet. Norturas utredning skaper uro blant 90 solide produsenter og en hel verdikjede for hvitt kjøtt. Det bør bekymre flere enn bare produsentene i Innlandet.