Hvor mye utredning er nok, Nationen?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationens lederartikkel fra 30. desember skrives det godt om god regnskapsskikk i jordbruket, men ikke fullt så godt om Landbruksdirektoratets rapport og deres konklusjon om behovet for konkurransefremmende tiltak i meierisektoren. Rapporten etterlater ingen tvil: Fjernes tiltakene, svekkes konkurransen. Har Nationen lest rapporten?

Les også: God regnskapsskikk også i jordbruket

Landbruksdirektoratet slår fast i sin rapport at det fortsatt er dårlig konkurranse i meierisektoren. Det har ikke blitt stiftet nye konkurrenter av nasjonal størrelse, og de som finnes har ikke nevneverdig økt levedyktigheten på tross av tiltakene som nå har vart i 20 år. Konkurransen er fortsatt liten, og den vil bli enda mindre uten tiltak.

Statsråd Sandra Borch (Sp) ble utfordret fra Stortingets talerstol om den mulige avviklingen av de konkurransefremmende tiltakene, og hadde dette å si om konkurranse i sektoren;

«Det er viktig for regjeringen å sikre konkurranse på like vilkår for å legge til rette for en effektiv norsk verdikjede for melk og meierivarer.»

Samtidig pekte Borch på viktigheten av den faglige utredningen fra Landbruksdirektoratet;

«Så kommer den rapporten [Landbruksdirektoratets rapport, red. anm.] 15. desember i år, og den vil danne grunnlag for de ulike vurderingene regjeringen skal gjøre videre.»

Annonse

Nå har Norges fremste landbruksfaglige institusjon, Landbruksdirektoratet, sammen med Konkurransetilsynet, pekt på behovet for fortsettelse av de konkurransefremmende tiltakene dersom man ønsker norsk konkurranse i meierisektoren.

Grunnlaget for vurdering er lagt, og dette må tas seriøst. Vi risikerer, ifølge direktoratet, økt import, økt EMV-andel og mindre konkurranse hvis tiltakene fjernes. Det vil bety nedleggelse av arbeidsplasser i Alvdal og Namsos, en fattigere ostedisk og mindre inntekter til den norske bonden.

Både Nationen og Tine omtaler oss og andre uavhengige meierier som milliardkonsern, som om det rettferdiggjør enhver kritikk. Fakta er at vi er 200 ansatte i Synnøve Finden, med ansatte i Alvdal og Namsos som hver dag produserer kvalitetsost produsert på norsk melk.

Det er mange som kjøper ost i dette landet, og det er vi glade for. Det gir økt omsetning for den norske bonden som leverer råvarene vi bruker.

Samtidig virker det ikke som det finnes forståelse for at vi må tjene penger for å kunne overleve. Vi har ikke luksusen av å kunne hente ut monopolgevinst, slik Tine har. Direktoratet viser tydelig at uten tiltak er konsekvensene store for konkurransen og vil også ramme bonden.

Derfor stusser vi når Nationen ber Landbruksdirektoratet om å «vurdere behovet for konkurransefremmende tiltak», som om det ikke er det Landbruksdirektoratet nettopp har brukt de siste seks månedene på å gjøre.

De har vurdert og konkludert, og konklusjonen er tydelig: Uavhengige meierier i Norge trenger konkurransefremmende tiltak for å konkurrere og overleve i samme marked som Tine, som fortsatt har store fordeler knyttet til sin struktur og tidligere posisjon som monopolist. Det er bare å lese rapporten, som både innleder og avslutter med dette.

Nationen har selvsagt lov til å mene det de vil. De er en uavhengig redaksjon. Samtidig er Nationen Norges fremste debattarena for landbrukspolitikk, og bør derfor kunne forventes å holde seg til et felles faktagrunnlag, slik som det vi fikk fra Landbruksdirektoratet.

I rapporten er det mange åpne spørsmål vi gjerne ser videre utredning av, for eksempel gjennom en NOU. Spørsmålet om finansiering av tiltakene kan være et eksempel på et tema som bør sees på ytterligere, men la oss nå legge spørsmålet om tiltakenes nødvendighet dødt.