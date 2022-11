Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Denne kompetansen er i ferd med å forvitre innenfor et av våre kanskje aller viktigste fagområder, matproduksjon. Det er på høy tid å stanse dette kompetansetapet. Men hva skal til for at det å produsere mat igjen blir et attraktivt yrke?

Vi to som skriver dette har til sammen 42 år på skolebenken. Vi er begge svært opptatt av matsikkerhet og beredskap. Vi er interessert i norsk jordbruk og har frontet jordvern i årevis. Vi kan ganske mye om jordbruksareal, vi kan fortelle hvor det er husdyr her i landet og hvor det dyrkes mest grønnsaker. En av oss har til og med to år på jordbruksskole og har både måkt og melket, ikke bare en gang, men mange ganger.

Dette til tross – når det gjelder å produsere egen mat har vi begge mest erfaring med å mislykkes. Dette ble åpenbart da vi delte historier fra kjøkkenhager og pallekarmer over lunsj forleden dag. Ingen av oss har ved noen anledning lykkes med å produsere mer mat enn til litt hygge. Det har ikke stått på forsøkene. Vi har satt poteter og plantet kål. Vi har hatt tomater og gulrøtter. Vi har sådd salat, reddiker og bønner.

Vi har jublet ved hver smakebit vi har lykkes å høste. Men noe å bli mett av kan vi knapt si det har blitt. Vi kunne antagelig mettet flere om pengene vi har brukt på frø opp gjennom årene, var brukt på mat isteden.

Årsakene har vært mange og ulike. Ofte er det andre som har forsynt seg av det som har grodd fram, enten det kom over eller under bakken. Vi har etter hvert mangeårig og rikholdig erfaring med skadegjørere, sykdommer og mangelsymptomer.

Så – har vi ikke lært noen ting? Jo – vi har lært hvor viktig det er med kunnskap om det man driver med. Det gjelder ikke minst når man skal dyrke planter, og produsere mat av det som dyrkes. Vi har begge besteforeldre som drev stor grad av sjølberging. De vokste opp i andre tider og fikk kunnskapen fra sine foreldre. Dessverre stoppet den der.

Annonse

Dette er en stigende kilde til bekymring hos oss nå. Antallet gårdbrukere i Norge fortsetter å synke. Da våre besteforeldre dyrket grønnsaker til eget forbruk og holdt en «villagris» i et skjul i hagen, sånn rett etter andre verdenskrig, var cirka 350.000 mennesker sysselsatt i norsk jordbruk.

Enda flere hadde vokst opp på små og store gårdsbruk og hadde med seg erfaringene derfra. Det var med andre ord et formidabelt fagmiljø. I 2021 var det cirka 38.000 aktive gårdsbruk igjen. Med et slikt frafall synker kapitalen i den totale kunnskapsbanken. Det blir rett og slett færre som vet hvordan maten produseres.

Det hjelper ikke å ha såkorn, jord, vann og næringsstoffer, om man ikke vet hvordan man setter disse sammen på riktig måte, og til rett tid. Når landbrukssektoren krymper, forvitrer denne kunnskapen med illevarslende fart.

Innen andre fagområder er man opptatt av både rekruttering og størrelse på fagmiljøene. Landbruket sliter på begge fronter. Det er på høy tid å se på hvordan et så viktig yrke kan gjøres mer attraktivt og hva som skal til for å styrke fagmiljøene.

En pandemi har nylig demonstrert hva begrensninger på import av arbeidskraft og mangel på rett fagkunnskap kunne skape av utfordringer. Det ble tydelig for alle at også enklere sesongarbeid i grønnsaks- og bærproduksjon krever kompetanse.

Kunnskap er en grunnleggende ressurs som må forvaltes vel. Vi har innsett at vi vil bli veldig sultne den dagen vi må leve på det vi selv klarer å produsere. Hvordan er det med deg?