Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Representanter for regjeringen har hele tiden forsøkt å bortforklare dette. Like lenge har regjeringen nektet å gjøre noe for å rette på forholdene. Vi har fått en slags nødhjelp gjennom såkalt strømstøtte, noe som har gjort hele Norges befolkning til mottaker av sosialhjelp og norske bedrifter avhengig av tilfeldige avgrensninger og avgjørelser. Men de grunnleggende problemene består.

Jeg behøver ikke å repetere hele historien om norsk kraftutbygging. Den skulle sikre norske husholdninger og bedrifter tilgang på sikker og rimelig el-kraft. Det har kostet store naturinngrep og tunge investeringer, men har – inntil nå – gitt oss tilgang på stabil, rimelig og fornybar energi. Nå er denne situasjonen totalt forandret, og vi har dessverre en regjering som ikke ønsker å gjøre noe med det.

Les også: Bomskudd om kraft

Annonse

Det er en total handlingslammelse, og det er ingen tegn til bedring. Representanter for Senterpartiet har ved en rekke anledninger tatt til orde for endringer, og kommet med forslag med sikte på å gjenvinne nasjonal kontroll over dette markedet.

Disse forslagene er avvist eller direkte oversett av folk fra regjeringen, med statsministeren som kanskje den mest avvisende. Årsaken til dette er ikke vanskelig å se. For Støre og Arbeiderpartiet er alt som utfordrer EØS/EU- systemet helt uaktuelt. Og uten at Norge gjør det, finnes det ingen løsning på strømkrisen.

Da melder spørsmålet seg: Hvor lenge skal vi finne oss i det? Hvor lenge vil Senterpartiet fortsette i en regjering som nekter å gripe inn? Alle vet jo at Høyre står parat til å gi Arbeiderpartiet full støtte til å fortsette på denne måten. Senterpartiet kan ikke tvinge fram en løsning på strømkrisen. Men Senterpartiet kan – og bør – nekte å ta ansvaret for at den skal fortsette.