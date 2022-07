Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle skriver om sammenhenger i Nationen, 26. juli. Men det er vanskelig å finne sammenhengen med virkeligheten i hennes innlegg.

Ta for eksempel påstanden «Det vi ser nå er en verden som så vidt har blitt én grad varmere.» Da må man spørre: Siden når? Hva er "Verden"? Hvor er tallmaterialet? Hvor er definisjonen av det som har blitt en grad varmere?

Usikkerheten i målinger og beregninger når det gjelder klodens temperatur er enorm. Den ene graden temperaturstigning det snakkes om, skal angivelig være målt i forhold til såkalt før-industriell tid, generelt før 1850. Dette året fantes det kun ett sted på den sørlige halvkule hvor man foretok jevnlige temperaturmålinger.

Data siden 1850 er i overraskende stor grad ikke målt, men anslått, fra stedfortredende data, som f. eks. isborekjerner fra Antarktis og Grønland eller årringer fra felte trær.

Ved filtrering av store mengder data for å komme frem til et resultat, vil viktig informasjon gå tapt. Når man går i detalj med oppsett av temperaturmålinger foretatt i Norge og Sverige siden 1800-tallet, og ikke filtrerer data, fremkommer noen vesentlige fakta: Maks-temperatur både sommer og vinter har holdt seg stabile, mens minimumstemperaturen spesielt på vinteren har gått opp. Samtidig har våren kommet noe tidligere og høsten noe senere.

Havet dekker 71 prosent av jordas overflate, og på grunn av dets enorme varmekapasitet vil temperaturøkningen over hav være mye mindre enn over land. Av samme grunn vil kaldere strøk varmes raskere opp enn varmere strøk – om der er en generell temperaturøkning.

Det er ikke mulig å måle effekten av noe som helst klimatiltak. Tusener av mennesker driver på og beregner hvor mye CO2, metan og andre såkalte klimagasser som slippes ut, men dette er beregninger og ikke målinger. Målingene ved Mauna Loa, klodens ikoniske CO2-målested, er forbundet med naturlige variasjoner som er større enn "menneskeskapte" utslipp.

Det er feilaktig å skape en forestilling om at norske byer snart kommer til å stå under vann. Norge har landhevning som en konsekvens av å ha ligget under et par km med is for 20 000 år siden.

Havnivåstigningen etter siste istid har i snitt vært 120 meter og det gikk skikkelig raskt for seg inntil for 6-7 000 år siden. I snitt har havnivået steget med én meter pr hundre år siden siste istid, men det går vesentlig saktere nå.

Alle målinger av vær-baserte katastrofer viser en nedgang over de siste 100-150 år. Dette er naturlig av en enkel vitenskapelig grunn. En storm oppstår fra en ‘gradient’ mellom varmt og kaldt vær. Der det har vært kaldest har oppvarmingen vært størst slik at denne gradienten de siste femti år i hvert fall har vært mindre enn tidligere. Det er derfor en fordel med økt global temperatur.

Det er også en fordel med økte CO2-nivåer. Satellittdata innsamlet siden 1979 viser at kloden har blitt 15-20 prosent grønnere. Dette skyldes i stor grad økt CO2-mengde i atmosfæren, men også stor innsats i skogplanting i India og Kina.

Westgaard-Halle bør belegge sine meningsytringer med data og fakta, og slutte med klimaskremmeriet. Det er nemlig de tåpeilge klimaskremslene i media som gjør at (minst) 24% av nordmenn ikke tror på den såkalte klimakrisen.