Hvor er fagfolkene i helsevesenet?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Fødeavdelingen fikk et stortingsvedtak som sa at avdelingen skulle være åpen inntil nytt sykehus åpner i 2025. I tillegg ble det tatt med i Hurdalserklæringen å sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund.

I plattformen står det videre at det skal utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen for å lykkes med dette. Det skal også gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025.

Folket på Nordmøre har kjempet for et forsvarlig helsetilbud i mange år. På siste demonstrasjon var det ikke så veldig mange som møtte opp fordi innbyggerne er slitne av å stadig må kjempe for noe som burde vært en selvfølgelighet, de resignerer.

Men det kommer til å slå ut ved valg, tror jeg, og jeg blir ikke forundret om det blir et «jordskjelv», eller at mange stemmer blankt i fremtiden. Folket føler seg ikke hørt, og i tillegg føler de seg som annenrangs borgere. Så politikerforakten vil vokse enda mer enn i dag, noe som ikke er bra for landet vårt.

Mange kan mene at ekstra reisetid på 1 til 1,5 time er akseptabelt, men hvis en allerede har 2 timer fra før vil dette bli en ekstra belastning. Forskning viser at ved reisevei over 1 time øker risikoen, den femdobles, for å føde underveis, og ved over 2 timer blir den sjudoblet. I tillegg øker faren for andre komplikasjoner. I Norge var det i 1979 95 fødeinstitusjoner i Norge, men ved årskiftet 2018 var det kun 45 igjen.

Det er også slik at det ikke er sikkert det er plass til deg når du skal føde, selv om det er store sykehus med gode fagmiljø der du bor. Jeg kjenner historier hvor de fødende måtte oppsøke tre fødeavdelinger i Oslo før de fikk komme inn, og jeg tror nok det finnes mange slike historier.

Nå bruker helseforetakene argumenter med at det mangler fagfolk for å opprettholde fødeinstitusjoner, men få spør hvorfor det er slik. Vi vet at det utdannes mange flere fagfolk enn tidligere, men fagfolk ønsker ikke å jobbe innen helsevesenet på grunn av arbeidsbelastningen, familieliv og lønn.

Helseforetakene har spart på lønnsutgifter og ansatte for å få en bedre bunnlinje. Hadde de heller lagt til rette for en normal arbeidshverdag for fagfolk, hadde de også klart å beholde disse. Det hjelper lite å utdanne flere når de ikke ønsker å jobbe i helseforetakene.

I tillegg har vi en flaskehals på nyutdannede som ønsker LIS1-stillinger, som ikke akkurat hjelper på situasjonen.

Nå kan det virke navlebeskuende å fokusere kun på fødeavdelingen i Kristiansund, men dette er et mye større bilde. Blir denne avdelingen lagt ned, vil det helt sikkert skape presedens for mange andre deler av landet og helsebyråkrater får styre hvordan tilbudet og antall sykehus ser ut i fremtiden.

Jeg håper dagens regjering tar tak i hvordan Helse-Norge styres, og ikke lar byråkrater, direktører, styrer og bunnlinje bestemme hvordan tilbudet til befolkingen skal se ut.

Hva hjelper det med gode fagmiljø, om vi ikke får plass når vi trenger det, eller ikke når fram i tide.