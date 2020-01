Etter nyttår økte ferjebillettene i Nordland med opptil 40 prosent. Sammen med to tenåringsbarn bor jeg på øya Dønna, og ungene og jeg pendler både hverdag og helg til Sandnessjøen på henholdsvis jobb, skole og fritidsaktiviteter.

Med bil er den 25 minutter lange ferjeturen den eneste veien inn og ut av øykommunen vår. Vi har ingen mulighet til å unngå ekstrakostnadene på flere tusen kroner årlig. Annet enn å holde oss hjemme, noe som dessverre vil bli konsekvensen for flere. Dette er et helt konkret eksempel på en politisk avgjørelse som fører til utenforskap.

For oss dønnværinger koster det nå 106 kroner mer å ta bilen med oss til byen en dag. Totalt kr 430 per bytur. På andre samband på Helgeland er prisene enda mer ekstreme. Det er helt absurd.

Jeg tenker at politikerne i hvert fall kan legge fra seg festtalene om fattigdomsproblematikk, for dette er aktivt å bidra til økt fattigdom. Når det koster minst 500 kroner å følge barna på en øving, trening eller hjemmekamp – så sier det seg selv at det er familier som ikke kan ta seg råd. Å bli satt opp på kjøring på en bortekamp suger fort en tusenlapp ut av familiens budsjett.

Det blir brukt som forsvar at man kan kjøpe seg et verdikort, og dermed få halvert prisen. Joda, men tror man virkelig at de som har lite fra før kan hoste opp flere tusenlapper i innskudd?

Jeg har tidligere henvendt meg til Nordland fylkeskommune og påpekt at rabattordningen kun gagner de som allerede har penger, mens det er de med minst penger som blir tvunget til å betale full pris. Da fikk jeg til svar at det var likt over hele landet, så derfor kunne Nordland ikke gjøre noe. En slik unnfallenhet aksepterer jeg ikke. Dette grovt urettferdige og usosiale pris- og rabattsystemet vi ser konsekvensene av nå, gjør hverdagen tøffere for så mange.

Nå må politikerne fra alle partiene trampe ned dørene i Bodø, og si fra om at dette er uakseptabelt. Et slikt alvorlig inngripen i innbyggernes økonomi ville aldri blitt akseptert i byene, og jeg vil gjerne kjenne på følelsen av at vi er like mye verdt.