Hvor blir det av det «lokale sjølstyret», Trygve?

I flere tiår har Høyre i Løkeberg og Midtbygda gått til valg på å få bygget ut en viktig hovedfartsåre til kommunene. En vei med en fremtidsrettet, miljøvennlig kollektivsatsing som vil gjøre hverdagen til folk flest lettere. Ved hvert eneste valg har de høyrestyrte kommunene fått fornyet tillit til å gjennomføre utbyggingen.

Så snart Trygve Slagsvold Vedum finner ut at Midtbygda ligger i Asker, Løkeberg i Bærum og veien er E18, så daler nok interessen en smule.

Det er ingen tvil om at det er massiv lokal oppslutning for E18 vestkorridoren, og Senterpartiet støtter jo selvfølgelig opp under lokale beslutninger, eller hører vi en lett gjenkjennelig, trillende hånlatter?

Annonse

Asker og Bærum er ikke «bygda nok» til å få det mektige Senterpartiet til å stå opp og kjempe for at avgjørelser tatt nær folk skal gjennomføres. De er mer interessert til å lytte til hva MDG ønsker enn å gjennomføre det vanlige folk i kommunene ønsker.

Dette er en sånn sak som gjødsler politikerforakt; vi blir lei av byråkratiet og maktmisbrukerne som overkjører småfolks lokale enighet, og forsinker gjennomføringen av vedtak som flertallet av lokalbefolkningen har stemt for – gang på gang – i flere tiår.

Dette er et godt eksempel på hvorfor Senterpartiet bør bli med oss, og legge ned fylkeskommunen slik at beslutningene som tas lokalt kan og vil bli gjennomført. Da kvitter vi oss med en ubrukelig og kostbar forvaltningsmyndighet samtidig som den reelle makten gis til kommunene, der folk bor.

Senterpartiet har kalt Viken et elitestyre, men i dette tilfellet er de mer opptatt av hva Viken mener enn hva de lokale kommunene ønsker. Sånne feil er jo lette å ta når Trygve Slagsvold Vedum sitter på kontoret sitt i Oslo sentrum og drikker kaffe latte.

Jeg håper at Senterpartiet vil holde løftet sitt overfor velgerne ved å støtte nedleggelse av det ubrukelige Viken og de andre fylkeskommunene. Hvis ikke partiet faktisk vil kjempe for et levende lokaldemokrati så blir jo partiprogrammet bare en samling med tomme ord.