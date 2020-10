Gnistrende fargerike høstdager i skog og fjell på leting etter sau er like fantastisk hvert år. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var første gangen jeg var med faren min, men jeg tror nok fort jeg har 40-års jubileum snart.

Kun ett år i løpet av denne tiden, har jeg uteblitt fra sanking. Det var da jeg startet i min første jobb i Lavik, 50 mil hjemmefra. Det ble mildt sagt en annerledes høst, så det ble med det ene året. Jeg husker enda hvor trasig det var.

I år har det vært ekstra moro å veie lammene som er kommet hjem. Når den ene ruggen etter den andre står i drivgangen, og ikke klarer å snu seg, da er det lykke for småbrukeren. For det hender at ulldottene er så små, at de skaper kaos ved å snu og gå feil vei. Men i år har vekta oftere enn vanlig, stoppet på 50 pluss og nesten hver uke har jeg meldt på for få dyr til slakt. Heldigvis har det ordnet seg hver gang, så slaktemodne lam har funnet veien til forbrukerne i rett tid.

Til tross for sen vår, og regnfull og kald juli, har beitene tydeligvis vært veldig bra. De fleste lammene har gått direkte til slakt, og nå er det ikke mange igjen. Nok en slaktesesong nærmer seg slutten, og man filosoferer over det man driver med. Man nyter arbeidet med dyra og det å ha ”utekontor” på milde og solrike dager.

For meg har høsten alltid vært den beste årstida. For ikke bare er naturen på sitt aller vakreste, men den er også ofte mer behagelig. Man slipper å svette seg i hjel i 30 pluss, og bli spist på av diverse flyvende kryp. Og så bugner jo naturen av godsaker på denne tida. Utallige kilo med bær har havnet i magen og i fryseboksen. Når man står på alle fire i blåbærlyngen og ”beiter” på herlighetene, er det jammen godt å leve, selv om bikkja sutrer og vil videre.

Les også: Sommeren jeg debuterte

Selvsagt har alle årstider sin sjarm, men høsten har alltid hatt en spesiell plass i hjertet mitt. Det er som om batteriene fullades, før vinteren setter inn og det bare er å se fram mot våren igjen.

Men så er det nå en gang slik da, at flotte naturopplevelser og trivsel på arbeidsplassen ikke er helt nok. Slakteoppgjørene vokser ikke for å si det sånn, men det gjør kostnadsveksten.

Jeg lurer på hvordan det kan gå an å øke prisen så mye for matvarer som er produsert i Norge, når bonden ikke har fått noen merpris?

På begynnelsen av 1980-tallet, fikk sauebonden rundt 30 kroner for kiloen for lammet og litt mindre for sauen. Siden den gangen har kostnadsveksten i Norge vært på rundt 290 prosent.

Alt bonden må kjøpe av varer og tjenester, har altså gått opp noe enormt og kroneverdien er derfor bare en skygge av hva den var for 40 år siden. Om avregningsprisen skulle matchet det bonden fikk rundt 1980, så skulle den vært på knappe 120 kroner for lammekjøtt nå. Men dessverre bikket den under 40 kroner igjen denne uka.

Annonse

Sauen betales med kroner 3,10 for tiden, mot 27 kroner i 1980. Det er jo ikke annet enn en hån, mot både dyret som ofrer livet og for dem som er førsteleddet i produksjonskjeden.

Så vil enkelte forsvare dagens landbrukspolitikk, både blant bønder som tviholder på at stordrift er løsningen på alt, og en god del andre, med at vi har fått økte tilskudd. Ja, det har vi, men det veier langt fra opp for kostnadsveksten for råvareprisen burde fulgt denne.

Mens andre grupper har mangedoblet lønna si siden 1980, sakker stadig bonden akterut, selv om han effektiviserer og rasjonaliserer for harde livet. Ingen andre næringer er i nærheten av landbruket, når det gjelder dette, men det koster og den kostnaden er det bonden som tar, mens gevinsten havner i andres hender.

Les også: Jeg har tatt egen matforsyning et steg videre i år

Nordmenn flest tjente 100 000 i 1980. I dag ligger gjennomsnittslønna på rundt 570 000, men for å holde tritt med kostnadsveksten, hadde man klart seg med et par hundre tusen mindre. Ergo har kjøpekrafta økt enormt.

Det er rart dette, for samtidig med at kjøpekrafta har økt kraftig, har verdien av maten falt som en stein. I alle fall utbetalingsprisen til bonden. Ikke er maten så veldig dyr i butikken heller, for dem som tjener greit. Men de fleste har nok fått merke, at matprisen jevnt over har økt med hele 20 prosent de siste månedene, grunnet koronaen.

Les også: Bondens verste fiende

Jeg har i alle fall merket det, og jeg lurer på hvordan det kan gå an å øke prisen så mye for matvarer som er produsert i Norge, når bonden ikke har fått noen merpris? Er det mellomleddene som forsyner seg grovt, eller er det butikkene?

Mens bøndene måtte være solidariske og ikke kreve økte inntekter i vår, så stiger både levekostnadene og driftskostnadene våre. Er det bare bønder som skal utvise solidaritet? Antagelig er sjansen større for å få lønn i himmelen, enn å få den inntekta man fortjener her på Jorda som matprodusent, tenker jeg til tider.

Men man får leve i håpet, selv om stadig færre gjør det. Unge bønder lurer på om de har valgt feil yrke, foreldre er lei seg fordi de føler de har ”lurt” de unge hjem for å overta, og svært mange begynner å kjenne på at dette ikke går stort lenger. Selv mange av de mest positive, klarer ikke å se positivt på situasjonen for landbruket.

Hadde vi enda fått et annet styre i Norges Bondelag. Et mer demokratisk et og et som hadde rommet spennet av produksjoner – men, nei, slik gikk det ikke på Bondetinget. Da blir det sikkert god plass på kontoen enda en stund til, er jeg redd.