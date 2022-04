Hvis selvforsyning er målet? Er ikke svaret planøkonomi og FN

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ida Marie Grønnestad og Cari Anna Korshavn King fra statsfinansierte Spire fikk nylig publisert en kronikk full av klaging mot det moderne jordbruk, vesten og kapitalisme uten at jeg helt fikk med meg hvilke konkrete løsninger de foreslo annet enn å ta i bruk beiteområder over hele landet.

Jeg kan ikke si at jeg ble særlig imponert over hva mine skattekroner går med til i disse krisetider. Men de systematiske selvmotsigelser fortjener et tilsvar.

Jeg vil først presisere at Demokratene har lenge vært opptatt av selvforsyning og beredskap som kommer til å bli veldig aktuelt i årene som kommer allerede fra høst.

Men i motsetning til Grønnestad og Korshavn King mener Demokratene at det er helt nødvendig å bruke kunstgjødsel og opprettholde privat eierskap for å opprettholde selvforsyningsgraden i Norge. Vi vil og i motsetning til Spire importere mest mulig mat i disse tider (selv fra Botswana og Namibia) for å være forberedt til tidene som kommer. Demokratene har Norges befolkning som førsteprioritet, ikke resten av verden.

Grønnestad og Korshavn King nevner hyppigere naturkatastrofer og kutt i klimagassutslipp som kan forhindre videre klimaendringer. Jeg kan heldigvis berolige dem med at det heldigvis ikke er hyppigere naturkatastrofer i dag enn tidligere.

De kan sjekke dette ut selv om de ikke tror meg. Det er heller ikke ført noen bevis for at det er andre klimagasser enn vanndamp som påvirker klimaet i nevneverdig grad. Dessverre kan vi kanskje si da vi gjerne skulle hatt litt mer varme og CO2 her i Norge for å øke selvforsyningsgraden betraktelig.

Demokratene har kommet med følgende anbefaling for å motvirke den kommende matkrise: Landbruksdepartement må umiddelbart skaffe seg en pålitelig oversikt over matberedskapen i Norge og Europa. Sørge for at norske matprodusenter får det de trenger for en rekordproduksjon av mat i år. Om nødvendig, kast penger etter dem! Når alt som kan gjøres er gjort, kan vi bare sette oss ned å be og håpe på det beste.