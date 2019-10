Hvilket samhold, Westberg?

De som er utfordret, Tine, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten, har ikke ytret seg overhodet. Bare den politiske ledelse i landbruksdepartementet har bekjentgjort at de er meget godt fornøyd med byrdefordelingen blant melkeprodusentene!

Westberg har lite å komme med ut over en fornuftig anbefaling av yoghurt.

For de av oss som ikke er pensjonert, men som har foretatt eiendomsoverdragelse med derpå tilhørende fjøsbygging og derfor likevel går i fjøset hver dag, må det være lov til å spørre om hva slags tankegang som ligger bak vedtak som rammer så ulikt som oppkjøpsordningen innen melkesektoren.

Tines leder Marit Haugen, sa i forkant at her måtte alle bidra, ingen unntak måtte gjøres, dette var ikke tida for politikk. Er hun fornøyd med at en liten gruppe av hennes eiere, noen av de med leiekvoter som går ut i 2020, skal bære mye av oppkjøpsordningen på sine skuldre?

Ikke en eneste tillitsvalgt, har offentlig problematisert dette.

Kan noen forklare Westberg de økonomiske konsekvensene for enkeltbruk? Hvis det som Westberg hevder, svekker samholdet i næringa å påpeke dette, så er spørsmålet hvilket samhold?