Hvilken nytte har ulven, egentlig?

To høyt premierte hunder har blitt drept av ulv på kort tid. Ganske stor avstand mellom stedene de ble drept cirka 40 km i luftlinje.

Har tenkt på dette med ulv veldig ofte. Finnes det ett eneste menneske i Sverige eller Norge, eller ett annet levende vesen på to eller fire bein, som har fått et bedre liv etter at ulven kom tilbake? Eneste må i så fall være åtseletere.

Kan noen med hånden på hjertet si at livet og samfunnet har blitt bedre, etter at ulven kom tilbake?

Snur vi dette spørsmålet, har noe blitt mer negativt med ulvens tilbakekomst? Om noen får spørsmålet: Påvirker ulven livet ditt negativt? Vil den lista faktisk bli lang.

Spesielt på landsbygda har dette fått store konsekvenser, gir den såkalte Bernkonvensjonen rom for at et dyr som medfører så store konsekvenser som ulven faktisk gjør, skal få så stor plass som den gjør. Jeg tviler sterkt.

Bare her i Rendalen har landbruket fått store negative konsekvenser, saueholdet er snart bort, store nybygde sauefjøs står tomme på grunn av ulven.

I hele ulvesona er utmarksbeite så og si borte.

Vi vet at over 600 hunder har blitt drept av ulv siden ulven kom tilbake.

Skal hunder være trygge for ulv må de holdes i bånd eller gjerdes inn, er det et verdig liv for en hund.

Når skal politikere og andre våkne. Ulven vil faktisk ødelegge landsbygda, sakte men sikkert. Slik kan det ikke bli!